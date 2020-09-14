«У нас столько проблем в стране…» Миронов предложил оставить Ленина в мавзолее, пока не умрут все, для кого «это свято»

Вопрос о захоронении вождя мировой революции Владимира Ленина должны решать будущие поколения, когда все, для кого его фигура «свята», умрут. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал сегодня лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Политик заявил, что негативно относится к Ленину, но считает, что трогать мавзолей не следует. «Я считаю, что роль Ленина в нашей истории негативная. Но я уважаю людей старшего поколения, для которых это свято. Считаю, что не надо трогать эту тему – ни Ленина в мавзолее, ни архитектурную перестройку, пока живы те, для кого это символ, для кого это дорого», – сказал Миронов.

«Не надо это педалировать. Я не скрываю свое негативное отношение, но не считаю нужным это поднимать – это обижает многих наших соотечественников, людей старшего поколения, которые вынесли тяготы послевоенного поколения, я не считаю нужным из таким образом расстраивать», – добавил он.

По мнению Миронова, в России достаточно других тем, которые заслуживают общественного внимания. «У нас столько проблем в стране, на ровном месте поднимать еще одну, мне кажется, не нужно», – отметил он.

Как считает лидер «эсеров», лучше всего оставить решение этого вопроса для потомков. «Я уверен, что в свое время, может быть, наши ближайшие потомки, решат этот вопрос», – заключил Миронов.

Напомним, ранее Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию по использованию мавзолея Ленина на Красной площади в другом качестве. Как пояснил глава Союза архитекторов Николай Шумаков, конкурс не является политическим и направлен на то, чтобы в будущем защитить мавзолей от сноса.

Москва, Мария Вяткина

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