«Очень много негатива»: Союз архитекторов отменил конкурс идей для мавзолея без Ленина

Союз архитекторов России отменил конкурс проектов по использованию мавзолея после захоронения тела Владимира Ленина. Об этом сообщил «Интерфаксу» глава союза Николай Шумаков. По его словам, причиной для такого решения стала негативная реакция и незаслуженные обвинения в адрес организаторов.

«Да, мы отменили проведение конкурса. Нас обвиняют во всех грехах, что мы хотим снести мавзолей и вынести тело Ленина. Где они это взяли? Это невозможно. Очень много негатива», – сказал он, уточнив, что в ближайшие годы такого конкурса не будет.

Как сообщал «Новый День», Союз планировал подвести итоги конкурса – 13 ноября. Предполагалось, что участники должны были предложить, как использовать и обустроить мавзолей в случае, если Ленина перезахоронят. Организаторы предложили сделать мавзолей филиалом музея архитектуры имени Щусева на Воздвиженке и разместить в нем экспозицию об истории мавзолея.

Москва, Светлана Антонова

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