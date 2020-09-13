На избирательном участке в Москве повторно проведут надомное голосование

В Москве повторно организуют надомное голосование на участке №537 после того, как были аннулированы все бюллетени, находящиеся в переносной урне. В Мосгоризбиркоме подчеркнули, что нарушение, допущенное членами комиссии, не должно ограничивать законные права избирателей.

Инцидент произошел в Бабушкином районе Москвы. В телеграм-канале МГИК сообщается, что «из помещения для голосования были направлены члены УИК для организации голосования избирателей вне помещения».

«При этом у них не было ни выписки из реестра, ни акта передачи бюллетеня», – уточнили в МГИК. После того, как этот факт стал известен, было принято решение признать недействительными все бюллетени, которые находились в этом переносном ящике, отметили в избиркоме. Однако такие действия фактически нарушили избирательные права граждан, поэтому члены УИК решили все же провести голосование вне помещения.

Ранее москвич, эксперт «Фонда борьбы с коррупцией» Николай Ляскин оставил в твиттере сообщение об инциденте на данном участке. «Аннулируем голоса по надомному голосованию на участке N537 в Бабушкинском районе. Было организовано с нарушениями», – рассказал он. После этого на странице активиста появился твит о другом участке: «Участок 518. ТИК района спустил реестр по надомному голосованию. Там все люди (кроме одного) сказали, что они не будут голосовать на дому. А ещё один человек из списка оказался умершим. Списки не подписаны».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 13.09.20

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