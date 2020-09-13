Сергей Миронов отреагировал на задержание лидера новороссийских «эсеров»

В случае подтверждения факта взяточничества председатель Совета новороссийского отделения «Справедливой России» Михаил Ерохин, против которого возбуждено уголовное дело, будет исключен из партии. Об этом заявил лидер «эсеров» Сергей Миронов. «Взяточникам в партии «Справедливая Россия» – не место», – сказал он.

В то же время Миронов подчеркнул, что используемая правоохранительными органами методика выявления и привлечения к ответственности лиц должна носить не выборочный, а массовых характер. «Партия затребует информацию о количестве и результатах проведенных действий СК РФ с провокацией взятки в целях выявления и привлечения к ответственности потенциальных нарушителей по итогам выборов в целом по стране», – отметил лидер «Справедливой России», уточнив, что поручил лидеру регионального отделения партии разобраться в ситуации с задержанием Ерохина.

Как сообщал «Новый День», сегодня Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела против Ерохина. Политик подозревается в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ). В СКР уточнили, что в ходе оперативно-розыскного мероприятия задокументирован факт получения Ерохиным 2 100 000 рублей от представителя администрации муниципального образования Новороссийска, действовавшего под контролем оперативных служб, за неосуществление преступных действий – провокаций, ложных сообщений о нарушениях и иных препятствий при проведении выборов со стороны подконтрольных ему граждан.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 13.09.20

ВЦИОМ назвал вероятного победителя на выборах губернатора Иркутской области. / На избирательном участке в Москве повторно проведут надомное голосование. / «Сколько стоит совесть?» Протестные акции охватили всю Белоруссию. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»