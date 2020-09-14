Фиаско Кремля: партии-«спойлеры» отобрали голоса у «Единой России», а не оппозиции

Кремль, создав сразу несколько новых партий, чтобы оттянуть голоса у оппозиции, просчитался. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Четыре непарламентские партии впервые участвовали на выборах. Они это сделали успешно. Мы видели, какие возможности были созданы для новых партий. Сразу говорилось, что эти партии были созданы, чтобы отнимать голоса у оппозиционных парламентские партий – «Справедливой России», ЛДПР, КПРФ», – сказал он.

Миронов обратил внимание, что в этом году непарламентские оппозиционные партии набрали более значительное количество голосов, чем, например, пять лет назад. «В Калужской области непарламентские партии в 2015 году набрали 10,3%, в этом году – 23,15%. Костромская область: в 2015 году непарламентские партии набирали 11,5%, в этом – 23,78%, в республике Коми – 9,6%, а в этом непарламентские партии набрали 27,5%, в Новосибирской области – 5,26%, а в этом году – 21,85%. Рязанская областная дума – в 2015 набирали 5,18%, в этом году 23, 26%», – сказал он.

При этом политик отметил, что в этих регионах оппозиция смогла плюс-минус сохранить свои прежние позиции. «Теперь, внимание, давайте посмотрим на результаты «Единой Россия» в этих же субъектах федерации. В республике Коми в 2015 году партия набрала 58%, в этом – 28%, Калужская область 57% против 42%, Костромская область 50,96%, в этом году 31,98% , Новосибирская – 44,56%, в этом 38,17%», – констатировал Миронов.

По его словам, в результате «задумка» кремлевских политологов сыграла против них самих. «Огромные средства были затрачены, и, насколько я понимаю, не зря. Были вложены серьёзные деньги, для них этот успех. Но цифры говорят о том, что эти партии у оппозиции почти ничего не отобрали, а вот у «Единой России» взяли очень серьезно. Создателям партий нужно хорошо подумать, туда ли они ведут. Получилось криво с точки зрения интересов «Единой России», но это уже их проблемы. Флаг им в руки. Монополия «ЕР» заканчивается, мы будем исходить их этого», – сказал Миронов.

В этой связи лидер «эсеров» также отметил, что часть новых партий даже смогут участвовать в следующей думской кампании. Однако пока непонятно, как они будут себя позиционировать и с какими программами выступать.

Москва, Мария Вяткина

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