«Часть системных усилий»: Европарламент проголосовал за новые санкции против России из-за отравления Навального

Европарламент большинством голосов принял резолюцию об ужесточении санкций против России из-за отравления скандального политика Алексея Навального. Депутаты решительно осудили «попытку убийства известного российского оппозиционного политика и антикоррупционного активиста Алексея Навального с помощью нервно-паралитического яда»

«Использованный яд, принадлежащий «группе Новичок», может быть разработан только в государственных военных лабораториях и не может быть приобретен частными лицами, что убедительно свидетельствует о том, что за атакой стояли российские власти. Тем не менее, если кто-то другой будет признан виновным, это все равно будет явным нарушением международно-правовых обязательств России», – говорится в резолюции.

Более того, в Европарламенте заявили, что покушение на Навального – «часть системных усилий, чтобы заставить замолчать голоса диссидентов в России». Брюссель также связал инцидент с выборами, прошедшими в России 11-13 сентября».

«Его случай – лишь один из элементов более широкой российской политики, сосредоточенной на репрессивной внутренней политике и агрессивных действиях во всем мире», – подчеркивается в документе.

В ЕС потребовали незамедлительного начала расследования дела Навального. «Российские власти настоятельно призываются в полной мере сотрудничать с таким расследованием и привлекать виновных к ответственности», – отмечают в пресс-службе парламента.

В результате европарламент 532 голосами «за» (84 «против», «72» воздержались) поддержал развертывание новых санкционных механизмов в отношении фигурантов расследований «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК). Примечательно, что речь идет, в том числе, о заморозке активов таких лиц в Европе, а также о прекращении строительства газопровода «Северный поток-2».

Как сообщал «Новый День», Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолета из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Оппозиционера с признаками острого отравления госпитализировали в реанимацию. Навальный впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Его соратники обратились к следователям с требованием возбудить уголовное дело о посягательстве на жизнь и потребовали перевезти его в зарубежную клинику.

Ввиду запрета омских медиков на транспортирование оппозиционера, он оказался в немецкой клинике только 22 августа. Российские врачи диагностировали у Навального нарушение обмена веществ. Власти Германии в свою очередь заявили об отравлении сильнодействующим ядом из группы «Новичок».

В понедельник стало известно, что состояние здоровья Навального улучшилось. Политик может вставать с постели.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 17.09.20

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