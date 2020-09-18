«За 25 тысяч можно вдвоем слетать в Турцию»: стоимость зарубежных туров снизилась на 10-15%

Стоимость туров за рубеж и по России снизилась относительно прошлого года. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, заграничные путешествия стали дешевле на 10-15%. Причиной стало отсутствие ажиотажного спроса.

«Туроператоры сигнализируют, что есть перевозка, есть незагруженные мощности, и отсюда естественно цена идет вниз. То есть можно там за 25 тысяч рублей слетать на двоих на неделю в Турцию. Это так, – заверил он. – По России стимулирует спрос программа кэшбэка, и насколько я знаю, она будет повторена в октябре и увеличена до полутора месяцев, а сумма возврата будет чуть не до 50 тысяч рублей за путевку. Это говорит о том, что фактически по территории России цена путевки тоже снижена относительно предыдущих времен. Это очень хорошее условие для стимулирования внутреннего туризма».

Как отметил Игнатьев, пока сторонники отдыха за рубежом едут в Турцию. «Туда летают чартерные рейсы, и, скорее всего, будут летать еще до конца октября. Есть надежда на реальный серьезный поток во время детских каникул. Потому что на сегодняшний день поток выезжающих за рубеж, в Турцию – ниже прошлогодних показателей на это время. Спрос не ажиотажный, спрос абсолютно нормальный, отсюда и снижение цен по Турции относительно прошлого года», – уточнил глава Союза туриндустрии.

Игнатьев также заверил, что требования к туристам одинаковы практически во всех странах, открывших границы – это ношение масок, соблюдение требований гигиены, использование санитайзеров, которые установлены повсеместно. Однако в некоторых странах – например, в Великобритании, требуется двухнедельный карантин, за несоблюдение которого полагается штраф в тысячу фунтов.

«Некоторые страны лояльнее относятся, например, в Турцию можно прилетать даже без теста, – отметил он. – А некоторые страны требуют, чтобы был достаточно свежий тест с собой, некоторые берут анализ ПЦР у приезжающих. Но в целом примерно такая же ситуация, как в России: если люди соблюдают правила, то никаких претензий к ним со стороны местных органов нет».

В ближайшее время границы для российских туристов планируют открыть Болгария и Абхазия. «Я думаю, наверное, пока все», – подытожил глава Союза туриндустрии.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.09.20

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