Конкурентные перспективы: какой будет стратегия «Единой России» на выборах в Госдуму

Сложная экономическая ситуация, угроза коронавируса, исчерпание эффекта «крымского консенсуса» говорят о том, что предстоящие выборы в Госдуму будут явно непростыми для партии власти. На этом фоне резко повышается внимание к результатам последнего Единого дня голосования, на основе которых администрация президента (АП) наверняка будет формировать, в том числе, стратегию думской избирательной кампании.

В США есть штаты, на основе голосования которых прогнозируются результаты по всей стране. Для России таким регионом можно считать Новосибирскую область. Регион репрезентативен, на его основе можно прогнозировать развитие общероссийской кампании в целом: в нём есть мегаполис с высокой протестной активностью, малые и средние города, моногорода, а также разнообразная сельская местность. При этом прошедшие выборы в Новосибирской области стали самыми масштабными в стране: избирали депутатов Заксобрания, Горсовета Новосибирска, райсоветов и сельсоветов, а также мэра города Обь – всего более 4500 мандатов. В этой ситуации успехи и провалы стратеги Кремля наверняка будут анализировать особенно внимательно именно на основе этого сибирского региона.

Кампания была крайне напряжённой для партии власти: участвовало 10 партий (как старые, так и новые), административный ресурс в региональном центре – на стороне КПРФ (мэр третьего по населению города страны – коммунист). Протестные настроения в регионе очень сильны (население на митингах отстояло прямые выборы мэра, протестовало против пенсионной реформы, поддержало Хабаровск и т.д.). Штаб скандального политика Алексея Навального активно использовал сразу два масштабных проекта: «Умное голосование» и «Коалицию – 2020». Несистемная оппозиция задолго до кампании объявила, что намерена сорвать голосование. «Коалиция» располагала медийным ресурсом, даже превышающим возможности «ЕР». Он выражался в полной поддержке топовых региональных («Тайга», ГС) и федеральных («МБХ Медиа», «Новая газета», РБК, «Дождь», все медиа ФБК и Навального) ресурсов. В Новосибирск несколько раз приезжали иностранные журналисты.

КПРФ и Навальный не скрывали, что планируют сделать Новосибирскую область плацдармом для выборов в Госдуму. Обе силы обладали тут достаточным потенциалом и видели возможности для дальнейшего усиления. В этой ситуации «Единой России» необходимо было кардинально изменить стратегию работы.

Источник: пресс-служба партии «Единая Россия»

Технологическая группа, работавшая в регионе, предложила ряд решений, которые были приняты и в итоге повлияли на результат:

1. «ЕР» ушла от негатива в адрес оппонентов. Кампания была выстроена исключительно на конструктиве, т.е. на конкретных «приземлённых» предложениях по улучшению жизни жителей. Остальные партии сконцентрировались на критике «Единой России», что лишь стёрло различия между ними.

2. Была организована мощная кампания по сбору предложений жителей, которые в итоге включались в программу. Серьёзным преимуществом стал закон о наказах избирателей. Никто из оппонентов «ЕР» эту тему не использовал.

3. Была проведена «сшивка» избирательной кампании партии с темой Города трудовой доблести. Это стало объединяющим месседжем. Региональный патриотизм был воспринят в целом благоприятно и жителями в целом, и трудовыми коллективами в частности.

4. Одно из ключевых решений – главным лицом партии в регионе стал губернатор, что обращает на себя особое внимание. Очень часто при снижении рейтинга «ЕР» её представители начинают избегать ассоциации с партией. Губернаторы стремятся пойти самовыдвиженцами. В Новосибирской области, напротив, глава региона принял пост секретаря регионального отделения и вместо избегания начал активно мобилизовывать партию.

По мнению политолога, директора по политическому анализу «Института социального маркетинга Виктора Потуремского, именно активное участие губернатора Андрея Травникова объединило элитные кланы и изменило внутрирегиональную политическую конфигурацию. Глава региона не стал избегать партии, а напротив – взял на себя личную ответственность, поделился своим рейтингом с однопартийцами и в итоге привёл региональное отделение к победе.

С Потуремским солидарен политический консультант, президент компании «Инфо-сфера Консалт» Владимир Леонтьев. Эксперт отметил, что Травников, в отличие от других губернаторов, не побоялся солидаризироваться с партией, у которой были явные проблемы. В итоге это стало для него серьёзным и успешным опытом в большом регионе. «Травников оказался на своём месте» – заключил он

5. Намного активней, чем раньше, в кампании использовались социальные сети, где в т.ч. впервые активно противодействовали информационным атакам несистемной оппозиции. Также были задействованы дистанционные формы агитации, в т.ч. партийные онлайн-форумы. Едва ли не впервые партия власти и оппозиция сошлись в digital на равных.

6. Партия очень активно работала в период пандемии. Это позволило впервые за долгий срок увеличить её рейтинг.

7. Лозунг ««Единая Россия» – партия заботы и уважения» точно попал в ожидания избирателей. В то же время слоган органично сочетается с новыми месседжами федерального центра, выраженными в обращениях президента. Партия максимально «приземляла» свои лозунги к конкретным территориям, в отличие от оппонентов, которые эксплуатировали абстракции и негатив.

В итоге на выборах в Заксобрание «Единая Россия» удержала позиции, сорвав планы оппозиции. Фракция КПРФ сократилась, а сторонники Навального не прошли вообще.

Результаты выборов в Горсовет заметно отличаются. Дело в том, что за выборы в Заксобрание и Горсовет отвечали разные технологические группы, избравшие разные стратегии кампании, что входит в тактика АП последние два года – разделение ресурсов и ответственности на сложных кампаниях. Плюс в том, что есть возможность сравнить разные подходы и выбрать наиболее удачные решения. В любом случае технологическое сопровождение необходимо, о чём свидетельствует кейс Томска. Располагая намного меньшими ресурсами, «навальновцы» там разгромили «ЕР», получив большинство мандатов. Причина – как раз в попытке партии власти работать по старым лекалам, без учёта изменившейся электоральной ситуации.

Так или иначе, как считают наблюдатели, при всей разнородности России выработка «золотого стандарта» на выборах всё же необходима. С учетом опыта прошедших в сентябре выборов, можно полагать, что на их основе будут сделаны выводы как партией власти, так и оппозицией. В результате – вполне возможно, что предстоящая думская кампания будет заметно конкурентней, чем в 2016 году.

Москва, Екатерина Попова

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