Роспотребнадзор рекомендует проверять маски у посетителей кинотеатров во время просмотра фильма

Глава московского управления Роспотребнадзора Елена Андреева заявила о необходимости ужесточить проверки соблюдения масочного режима в кинотеатрах. По ее словам, контролерам следует проверять зрителей в зале во время сеанса каждые 10-15 минут.

«Если мы все-таки говорим о кинотеатрах, когда выключают свет, то в этот момент почему-то никто не смотрит за зрителями, которые продолжают в течение 2 часов со спущенными масками находиться среди других зрителей», – пояснила Андреева, слова которой цитирует «Интерфакс».

Глава столичного Роспотребнадзора подчеркнула, что, если зрители сидят без масок, контролер может попросить их надеть маску. «А если нет, то вы будете вынуждены предложить покинуть зал, так как они могут быть опасны без средств защиты для посетителей зала», – порекомендовала Андреева.

Москва, Светлана Антонова

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