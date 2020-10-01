Кэмерон, Иствуд и Скорсезе спрогнозировали закрытие большинства кинотеатров

Владельцы кинотеатров и видные деятели кинематографического искусства обратились к властям с США с просьбой о финансовой поддержке. Они предрекают крах двух третей американских кинозалов из-за пандемии коронавируса.

Под письмом, отправленным в сенат США и палату представителей, подписались такие культовые обладатели премии «Оскар» как Джеймс Кэмерон, Клинт Иствуд и Мартин Скорсезе, а также более 70 режиссеров и продюсеров, сообщает Reuters.

Авторы обращения указали на то, что пандемия коронавируса нанесла мощный удар по кинозалам, которые в отсутствие материальной помощи могут не пережить последствий вспышки Covid-19 и связанных с этим ограничений. 69% малых и средних кинотеатров будут вынуждены заявить о банкротстве или закрыться.

Кинозалы в США прекратили работу в марте. До сих пор многие из них не открылись, а те, кто начал работу, вынуждены ограничивать число зрителей, чтобы соблюсти меры предосторожности.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

Лос-Анджелес. Другие новости 01.10.20

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