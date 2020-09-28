Половина кинотеатров не переживет повторного карантина

Если власти введут повторные ограничения из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией, около половины кинотеатров могут закрыться навсегда. Такого мнения придерживается глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

По его словам, в 12 регионах России кинотеатры до сих пор закрыты из-за карантина. К работе вернулись только около 80% организаций массового показа фильмов. «Многие из них в крайне тяжелом состоянии экономически, и сколько они протянут в таком режиме, сложно сказать. Если ситуация будет ухудшаться, если будет второй карантин, он похоронит большинство кинотеатров», – сказал Березин «Интерфаксу».

В случае отсутствия господдержки последующие 2-3 месяца будут самыми критическими, отметил глава ассоциации. «Я думаю не меньше [половины] кинотеатров [не вернутся к работе]. Когда мы говорили после первого закрытия, мы всегда добавляли, что будет момент, когда 2-3 месяца после первого карантина станет «долиной смерти»», – сказал Березин.

При этом он выразил надежду, что тотального закрытия кинотеатров не будет, для этого принимаются необходимые меры. «Все очень надеются на то, что кинотеатры продолжат свою работу, несмотря на локальные закрытия», – добавил эксперт.

Березин не исключил, что пандемия внесет коррективы в последующую работу кинотеатров. Будут пересмотрены планировки, а также организация процесса прихода и ухода зрителей.

Москва, Зоя Осколкова

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