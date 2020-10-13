США назвали своей основной целью уничтожение ЧВК «Вагнера»

Американский Пентагон и AFRICOM официально анонсировали новую приоритетную задачу вооруженных сил в Ливии – противодействие ЧВК «Вагнер».

Американский министр обороны Марк Эспер встретился с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном 1 октября 2020 года. Одной из главных тем переговоров стал ливийский кризис. В рамках обсуждения глава Минобороны США заявил, что Вашингтон намерен помешать Москве в развертывании военных баз на территории североафриканского государства. Эспер анонсировал, что у Вооруженных сил в Ливии новая цель – борьба с российской частной военной компанией «Вагнер».

Французские и арабские СМИ растиражировали сообщение об изменениях в политическом курсе Белого дома, а также о смене приоритетной задачи ВС США в Африке. Немаловажно, что даже официальный Twitter-аккаунт штаба операции Правительства национального согласия (ПНС) «Вулкан гнева» процитировал Эспера, который фактически объявил войну ЧВК «Вагнер» в попытке обезопасить позиции Вашингтона в борьбе за влияние на территории Ливии.

Он подчеркнул, что Соединённые штаты Америки намерены оказать сопротивление Российской Федерации, и добавил, что Белый дом не допустит создание военных баз в североафриканской стране. По данным ливийского издания LPK, слова главы Минобороны поддержал и госсекретарь США Майк Помпео, назвавший действия Москвы дестабилизирующими обстановку в регионе.

Впоследствии выяснилось, что почва для визита американского политика готовилась заранее. Командующий AFRICOM Стивен Таунсенд посетил Алжир, где участвовал в переговорах с лидером страны и начальником Генштаба Саидом Ченгрихой накануне визита главы Минобороны США, 23 сентября 2020 года. В рамках встречи он заявил о необходимости заблокировать действия российской частной военной компании «Вагнер» в Ливии.

По версии арабского издания Souk Ukkaz, именно эта встреча задала общий тон последующего обсуждения проблемы между Теббуном и Эспером. Аналогичного мнения придерживаются и журналисты французской газеты Le Point, которые отдельно отметили опасения правительства США о возможном развертывании российских военных баз в Ливии.

Вашингтон, Светлана Антонова

Вашингтон. Другие новости 13.10.20

Армения и Азербайджан паразитируют на карабахском конфликте. / Путин поручил сделать легче досудебную процедуру банкротства граждан. / Группу «ПИК» ждет прокурорская проверка: компания «забыла» о парковке в жилом комплексе. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»