«Самая демократическая демократия»: президентская гонка в США превратилась в борьбу фальсификаций

Выборы президента США превратились в противоборство двух кампаний по фальсификации. Как считают российские эксперты, главный миф современного мира о самой «демократической американской демократии» рушится на наших глазах. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», шла речь сегодня на пресс-конференции в Москве.

Как считает директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, избирательная система в США – «одна из наихудших». «Система абсолютно архаична, выборы носят непрямой характер. Мы на протяжении многих лет видели циничное использование административного ресурса: если штат контролирует Демократическая партия, то она использует все способы, чтобы он работал на их интересы. То же самое делают республиканцы. В некоторых штатах можно проголосовать, показав квитанцию ЖКХ, а в некоторых, наоборот, процедура регистрации усложнена», – отметил он.

Эксперт обратил внимание, что сейчас американская пресса пестрит данными о фальсификациях – выброшенных бюллетенях, которые граждане США начали отправлять по почте в рамках досрочного голосования, о полутора миллионах мертвых душ, внесенных в списки избирателей.

«Мы видим, что в США есть проблемы с международными наблюдателями. В некоторых штатах это запрещено – были заявления прокуроров, что они будут арестовывать любого международного наблюдателя, который подойдет к избирательному участку ближе скольки-то метров. Мы видим потворство этого со стороны ОБСЕ», – сказал Григорьев.

По его оценке, нынешние выборы превращаются в битву фальсификаций. «К сожалению, мы можем констатировать, что главный фактор – это противоборство двух кампаний по фальсификации – одну будет организовывать Демократическая партия, другую – Республиканская. Кому удастся больше сфальсифицировать, тот, по всей видимости, и выиграет. В обществе есть консенсус, что будут масштабные фальсификации», – сказал он.

Президент коммуникационной группы КРОС Сергей Зверев со своей стороны обратил внимание, что, вопреки многочисленным нарушениям, с которыми проходят американские выборы, Белому дому удалось сформировать в сознании своих граждан и остального мира стойкую веру в сакральность их выборного процесса.

«Существует устойчивое восприятие американской демократии, как самой эффективной демократической демократии в мире, которая защищена от фальсификаций и прочего. Этот миф есть. Думаю, никто не будет его оспаривать», – сказал Зверев.

В то же время, по его оценке, этот миф начинает рассыпаться, и уже в среднесрочной перспективе будет окончательно развенчан. «Пока единственные, кто взялся за разрушение мифа – это Голливуд, «Нетфликс» и медиагиганты, которые стали штамповать, как горячие пирожки, сериалы, которые показывают совершенно невообразимую картину выборов, разрушая самое святое – сакральность институтов американского президента и выборов», – пояснил он.

Между тем, профессор факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Манойло выразил мнение, что именно такая система выборов, которая, является отражением особенностей государственного управления, поспособствовала мировому лидерству США. «Система работает. Выборы происходят в два этапа – избиратель голосует за выборщика, а выборщики – за кандидатуру президента. Отцы основатели создавали нормативную базу и посчитали, что нельзя доверять судьбу страны простым гражданам, потому что они малообразованны и не знакомы с политической традицией. Поэтому решать судьбу страны должны избранные. Так появились выборщики, которые нужны для того, что не дать гражданам напрямую выбирать президента. Эта система прекрасно работает в американских условиях», – подчеркнул он.

Напомним, президентские выборы в США 2020 года запланированы на 3 ноября 2020 года. Республиканская партия утвердила кандидатом действующего президента США Дональда Трампа, а Демократическая – бывшего вице-президента и сенатора Джо Байдена. 18 сентября началось досрочное голосование.

Москва, Мария Вяткина

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