«Думаю, там лучше, чем в колонии в Чувашии»: Михаил Ефремов решил отбывать наказание в Москве

Актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 лет колонии за ДТП со смертельным исходом, останется отбывать наказание в Москве в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-5. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.

«Михаил Ефремов решил остаться отбывать наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-5 (…). На мой взгляд, это лучший для него выбор. Мы посещали помещения хозотряда, там, я думаю, все же лучше, чем в колонии (его хотели отправить в Чувашию), – отметила Литвинович в своей публикации в «Фейсбуке». – В хозотряде осужденные живут не в камерах, а в комнатах (на фото), они имеют право на ежевечерние звонки. Имеют свидания с родными. Да и с медициной в СИЗО-5 и вообще в Москве все-таки лучше, чем в чувашской колонии».

По словам Литвинович, в хозотряде Ефремову придется работать, однако здесь у него хорошие шансы выйти на свободу по условно-досрочному освобождению. «Практически 100% работающих в хозотряде освобождаются по УДО, то есть выходят ранее срока. Я думаю, и Ефремов выйдет раньше», – пояснила она.

Литвинович также обратила внимание, что в СИЗО-5 есть актовый зал, где проходят культурные мероприятия, и Ефремов сможет выступать там перед публикой, «и даже, если получиться, создать тюремный театр».

Как сообщал «Новый День», ДТП на Садовом кольце произошло вечером 8 июня. Автомобиль Ефремова выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фургоном. В результате 57-летний Сергей Захаров получил тяжелые травмы и на следующее утро умер в больнице.

Сначала Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП, однако на заседании суда в начале августа отказался от этого, заявив, что ничего не помнит о случившемся. Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным и отправил его на восемь лет в колонию общего режима. В октябре суд смягчил приговор до 7,5 лет, учтя добровольное возмещение ущерба родственникам погибшего в дорожной аварии.

Москва, Алевтина Белова

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