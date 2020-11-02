Биржевой курс доллара поднялся выше 80 рублей, евро – 93

Сегодня после открытия торгов на Московской бирже российская валюта заметно подешевела по отношению к доллару и евро. Как передает корреспондент РИА «Новый День», американская валюта подорожала до весенних максимумов, поднявшись выше 80 рублей, а европейская – приблизилась к антирекордам 2014 года, взлетев выше 93 рублей.

К 10:21 мск биржевой доллара подорожал до 80,48 рубля, евро – до 93,70, что почти на рубль выше официальных курсов, установленных Банком России на сегодня. Напомним, доллара составляет 79,3323 рубля, евро – 92,6284.

Сегодняшние торги проходят на фоне снижения мировых цен на нефть. Стоимость «черного золота» марки Brent опустилась до $36,6 за баррель. Американская нефть марки WTI подешевела до $34,4.

Ранее в комментарии РИА «Новый День» кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В.Плеханова Аяз Алиев обращал внимание, что фундаментальных причин для укрепления рубля фактически нет. По его оценке, в ближайшей перспективе совокупный негативный эффект способен привести к тому, что доллар может подорожать до 82 – 84 рублей.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 02.11.20

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