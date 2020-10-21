Причин для роста рубля нет: экономист предупредил об иллюзии укрепления отечественной валюты

Укрепление рубля к доллару и евро носит временный характер и не изменит общую тенденцию к обвалу отечественной валюты. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В.Плеханова Аяз Алиев. По его оценке, в ближайшей перспективе совокупный эффект способен привести к тому, что доллар может подорожать до 82 – 84 рублей.

По мнению эксперта, объективных причин для долгосрочного роста российской валюты нет. «Укрепление рубля в 20-х числах не меняет общий тренд на ослабление. Сейчас этому способствует активная продажа иностранной валюты, но эффект от этого быстро пройдет. Выборы в США повышают риски неопределённости, что давит на валюту развивающихся рынков. Давление на рубль продолжают оказывать санкции. При этом нефть сейчас не способна поддержать рубль», – сказал Алиев.

Как считает экономист, к концу года доллар, вероятнее всего, будет укрепляться, а отечественная валюта дешеветь. «В условиях глобальной неопределённости инвесторы не хотят держать средства в рискованных активах. Поэтому они могут уйти в менее рисковые вложения. Доллар до конца года имеет высокие шансы укрепиться, в то время как рубль сейчас не имеет серьёзной поддержки. Вышеперечисленные риски девальвируют рубль», – отметил он.

С его точки зрения, для сохранения своих сбережений россиянам лучше вкладывать деньги в акции. «Все зависит от того, какими ресурсами располагать и на какой срок вкладывать. Если инвестировать с целью сохранения, вполне возможно обратить внимание на ОФЗ (рублёвые облигации, выпускаемые минфином). Если инвестировать с целью заработка, то можно уйти на рынок акций и присмотреться к фармкомпаниям, на акции компаний IT. Вложения в них сейчас вполне перспективно, если исходить из скорого восстановления рынка в связи с окончанием пандемии», – полагает эксперт.

Стоит отметить, что сегодня по итогам утренних биржевых торгов, Банк России понизил на завтра, 22 октября, официальный курс доллара до 77,0322 рубля, евро – до 91,3448.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 21.10.20

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