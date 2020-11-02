Роспотребнадзор посоветовал туристам полностью отказаться от хостелов и частного сектора

Роспотребнадзор посоветовал туристам и путешественникам не останавливаться в хостелах и частном секторе. Соответствующие рекомендации появились сегодня на официальной странице ведомства в «Инстаграм».

«От размещения в частном секторе и гостиницах с массовым проживанием (например, хостелах) лучше отказаться совсем», – говорится в сообщении.

Кроме того, путешественникам рекомендуется уточнить условия заселения в отели, санатории и гостевые дома, поскольку в некоторых регионах для этого требуется справка об эпидемиологическом окружении или отрицательный тест на коронавирус.

В Роспотребнадзоре посоветовали россиянам брать с собой наборы масок и перчаток, потому что «на месте не всегда можно быстро сориентироваться, где их купить», а тем, кто пользуется многоразовой маской – запас средств для ее стирки.

Рекомендации вызвали шквал возмущения в комментариях, причем пользователи не только подвергают сомнению действенность масок и возможность их дезинфекции при обычной стирке, но спорят по поводу возможности путешествий и закрытия границ. «Издеваетесь? Какие путешествия в вашем концлагере?» – поинтересовался один из подписчиков.

«О каких вообще путешествиях может идти речь? Уже лето пропутешествовали, навезли вторую волну. Вообще границы закрыть надо, как в Китае. Там же вылечились все! Обошлись без путешествий. Никто без них не умер», – возмутился другой пользователь соцсети.

Ранее о старте второго этапа мер по стимулированию внутреннего туризма ранее объявил Ростуризм. Минимальный срок поездки в рамках программы кэшбека в 20% теперь снижен до двух ночей, а стоимость не ограничена. При этом получить возврат турист сможет исключительно на карту «Мир». Приобрести туры необходимо до 5 декабря, а кэшбек будет распространяться на поездки сроком до 10 января 2021 года.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 02.11.20

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