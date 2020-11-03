Румынизация Молдавии и «разморозка» приднестровского конфликта: эксперт оценил шансы Додона на переизбрание

Нынешний «пророссийский» президент Молдавии Игорь Додон практически не имеет шансов на победу над прозападным кандидатом на пост главы республики Майей Санду во втором туре выборов. Как считает политолог, директор Фонда Прогрессивной политики Олег Бондаренко, в ближайшей перспективе время политическое поле страны претерпит существенные изменения, и будет поставлен вопрос об объединении Молдавии и Румынии, что также повлечет «разморозку» приднестровского конфликта, в котором Россия уже не сможет остаться в стороне.

По оценке эксперта, шансы на переизбрание Додона крайне малы. «Прогноз для действующего президента очень неутешительный. Я не припомню случая, чтобы кандидат от власти, проиграв в первом туре, мог бы выиграть во втором. Должно случиться чудо, чтобы победил Додон. Мой прогноз – Майя Санду победит со значительным отрывом. Молдова снова уйдет на путь тотальной румынизации, которая на этом круге может закончиться унией – объединением с Румынией», – сказал Бондаренко.

Политолог пояснил, что жители Молдавии хотят видеть во главе страны настоящего лидера, а Додон уже не подходит на эту роль. «Додон несколько раз устранялся с должности, и был этаким «президентом понарошку». Конечно, людям это не нравится. Они хотят сильного президента, а Додон в их глазах таким не был», – подчеркнул он.

«Я думаю, что в результате такого политического расклада и ожидаемой победы Майи Санду во втором туре 15 ноября, Молдову ожидают досрочные парламентские выборы уже весной будущего года. И на этих выборах электорат партии социалистов очевидно будет в известной степени перераспределён между другими партиями, в том числе, партией Ренато Усатого, который на президентских выборах набрал почти 17%, а также партией «Гражданский Конгресс» Марка Ткачука», – прогнозирует Бондаренко.

Как полагает эксперт, что такая политическая трансформация неизбежно приведет к «разморозке» приднестровского конфликта. «Приднестровье в Румынию не будет интегрироваться ни при каких обстоятельствах. Вряд ли конфликт разгорится до конца этого года, это обозримая перспектива, но не самая ближайшая – от года до нескольких лет», – сказал он.

Политолог считает, что Россия неизбежно будет втянута в этот конфликт, так как в Приднестровье базируются российские войска и проживает около полумиллиона граждан РФ. «Здесь России не удастся остаться не при делах и соблюсти статус-кво, как в Карабахе. России нужно будет вмешиваться. Потенциально это еще одна горячая точка на постсоветском пространстве, которая может быть расконсервирована. Вину за это я возлагаю, в том числе, на Москву, которая ничего не делала на молдавском направлении», – подчеркнул он.

Бондаренко обратил внимание, что в Молдавии активно вели работу западные неправительственные организации. «Там давно и прочно по полной программе работает мягкая сила, которая является уже полноценной ветвью власти. Молдова во многом – государство, которое управляется западными неправительственными организациями. Даже вопрос выбора политического лидера молдавских прозападных партий решается в следствии опроса, проводимого немолдавскими «НПОшками». Например, то, что Майя Санду станет кандидатом в президенты, решалось через опросы Фонда Конрада Аденауэра и Международным республиканским институтом США. То есть, немецкая и американская неправительственные организации решали, кто будет единым кандидатом от блока правых сил. Это было еще в 2016 году», – отметил он.

«Сейчас даже некорректно говорить, что Москва «проиграет» (при победе прозападного кандидата). Москва не играла. Додон является пророссийским весьма условно. За прошедшие годы Россия, которую он торжественно именовал «торговым партнером №1», скатилась на третье место. Российские телеканалы с 2016 года не вещают на территории Молдовы», – пояснил эксперт.

«Москва уже заявила, гордая, что мы готовы работать с любым президентом Молдовы. Что сейчас может Москва? Ничего. Нужно было давно системно выстраивать политику, работать с местными элитами на разных уровнях. Это работа не велась. Российский посол сидит в Кишиневе тише воды ниже травы, в отличие от своих западных коллег», – заключил Бондаренко.

Напомним, на президентских выборах в Молдавии, состоявшихся в воскресенье, 1 ноября, бывший премьер-министр республики, лидер проевропейской Партии действия и солидарности (PAS) Майя Санду опередила действующего главу государства Игоря Додона. По данным ЦИК, она набрала 36,16% голосов, Додон – 32,61%. На третьем месте Ренато Усатый с 16,90%.

Второй тур выборов состоится 15 ноября. Для победы кандидату необходимо набрать 50% плюс один голос.

Москва, Мария Вяткина

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