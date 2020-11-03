Президентские выборы в Молдавии: Игорь Додон теряет свой пост

Действующий президент Молдавии Игорь Додон, вероятнее всего, проиграет во втором туре выборов прозападному кандидату Майе Санду. Как считает политолог, директор консалтингового агентства «NPR Group» Дмитрий Фетисов, «спасти» его может только Приднестровье, жители которого не захотят интеграции с Молдавией. При этом в комментарии РИА «Новый День» эксперт обратил внимание на вероятность сценария, при котором Додон самостоятельно «сливает» свою кампанию после получения гарантий от Евросоюза.

По его мнению, сейчас у Санду больше шансов на победу, чем у Додона. «Учитывая тот факт, что Санду уже начали поддерживать другие кандидаты, которые могут привести свой электорат голосовать за нее, ее шансы на победу во втором туре выглядят гораздо перспективнее. Додона может спасти только кардинальное изменение кампании – потому что весь первый тур она сопровождалась размытыми, очень популистскими тезисами. Плюс, на Додона может сыграть повышение явки в Приднестровье, если он сможет убедить приднестровские элиты и жителей помочь ему», – отметил Фетисов.

Политолог пояснил, что «многое зависит от самого Додона», но «нельзя исключать, что он получил какие-то гарантии от Санду и стран Евросоюза и может просто «сливать» свою кампанию».

Как считает эксперт, победа Санду на выборах автоматически «запускает процесс по интеграции Молдовы в Евросоюз». «Но Евросоюзу Молдавия без Приднестровья – самого крупного промышленного и стратегически важного региона – не нужна. Чтобы реализовать процесс евроинтеграции, Санду придётся давить на Приднестровье и как-то решать вопрос, учитывая, что приднестровцы крайне не хотят входить в состав Молдовы, и даже вопрос об условной автономии воспринимается не так однозначно», – уточнил Фетисов.

По его оценке, давление на Приднестровье может послужить началом «разморозки» конфликта. «Вопрос может начать решаться уже силовым методом. Тем более что в день голосования мы видели высокую активность так называемых молдавских комбатантов – тех, кто участвовал в битве за Бендены в 1992 году, в молдавско-приднестровском конфликте и тех, кто хочет открыто декларировать необходимость решения вопроса вооруженным путем. Эти люди перекрывали трассу, ведущую в Тирасполь, и не давали приднестровцам доехать до избирательных участков в Молдове», – отметил политолог.

«Сегодня Додон на брифинге подчеркивал, что эти люди должны понести наказание. Но мы видим, Додона никто не слушает... Уже сейчас в Молдове радикальные группировки получают полную свободу и неформальную поддержку», – добавил Фетисов.

С его точки зрения, «разморозка» приднестровского конфликта может начаться через несколько месяцев. «Это весна 2021 года – при негативном сценарии такое обострение может быть», – подчеркнул он, обратив внимание, что России, у которой на территории Приднестровья военная база, будет сложно не вмешиваться в ситуацию.

Напомним, на президентских выборах в Молдавии, состоявшихся в воскресенье, 1 ноября, бывший премьер-министр республики, лидер проевропейской Партии действия и солидарности (PAS) Майя Санду опередила действующего главу государства Игоря Додона. По данным ЦИК, она набрала 36,16% голосов, Додон – 32,61%. На третьем месте Ренато Усатый с 16,90%.

Второй тур выборов состоится 15 ноября. Для победы кандидату необходимо набрать 50% плюс один голос.

Москва, Мария Вяткина

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