Студентов Москвы и Санкт-Петербурга закрыли дома до 6 февраля

В Москве и Санкт-Петербурге подведомственные минобрнауки РФ вузы с пятницы уходят на дистанционное обучение до 6 февраля. Такой приказ подписал министр Валерий Фальков.

Согласно документу, дистанционные режим продлится до окончания семестра – с 13 ноября до 6 февраля 2021 года. Учебную сессию предлагается провести в онлайн-режиме.

В министерстве отметили, что это решение принято «на основании большого количества обращений в адрес Министерства науки и высшего образования РФ и в целях снижения рисков распространения COVID-19». При этом регионам также рекомендовано принять аналогичное решение, «если этого требует эпидемиологическая ситуация».

В документе отмечается, что за несоблюдение мер по борьбе с коронавирусом, в том числе за нахождение на рабочих местах беременных или женщин, имеющих детей до 14 лет, работников старше 65 лет или имеющих хронические заболевания – устанавливается персональная ответственность руководителей учебных заведений.

В то же время приказ не относится к учреждениям высшего медицинского образования – студентов некоторых специальностей медицинских факультетов не пустят в аудитории, но с практики для помощи в работе с коронавирусными больными отзывать не будут.

В числе вузов, которые находятся на территории двух столиц и подведомственны правительству РФ, МГУ, СПбГУ, РАНХиГС и ВШЭ. Для них приказ минобрнауки носит рекомендательный характер. Ведомственные вузы также будут работать согласно распоряжениям своих учредителей.

Напомним, ранее министерство культуры РФ также распорядилось частично перевести творческие московские вузы на удаленку до 15 января. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин ввел похожие ограничения для вузов и колледжей, которые находятся в ведении столицы. Учащимся колледжей и студентам рекомендовано соблюдать домашний режим. Их социальных карты для льготного проезда временно заблокируют.

В столице до 15 января будет действовать режим ограничений в связи с ростом заболеваемости covid-19. В новогодние праздники в Москве будут отменены традиционные массовые мероприятия, в том числе елки и корпоративы.

Мэр Москвы также допустил введение новых ограничительных мер через две-три недели, предупредив, что ближайшие месяцы будут тяжелыми.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в начале этой недели также попросил ректоров вузов перевести максимальное количество студентов на дистанционное обучение и провести зимнюю сессию онлайн.

Москва, Александра Быстрицкая

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