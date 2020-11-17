Зимняя сессия в российских вузах пройдет в онлайн-формате

Российским вузам следует ориентироваться на проведение зимней сессии в онлайн-формате. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на заседании совета Российского союза ректоров.

«Сегодня мы ориентируем студентов и вас на сессию в основном в дистанционном формате», – обратился министр к ректорам (цитата по RNS). При этом он отметил, что в случае улучшения ситуации с коронавирусом всегда можно будет изменить данное решение.

Напомним, 11 ноября Минобрнауки с целью снижения рисков распространения Covid-19 выпустило приказ о переводе своих подведомственных вузов в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционное обучение до окончания семестра – с 13 ноября по 6 февраля 2021 года. При этом регионам также рекомендовано принять аналогичное решение, «если этого требует эпидемиологическая ситуация». Кроме того, вузам Москвы и Петербурга было предложено провести предстоящую учебную сессию в онлайн-режиме.

О переходе на дистанционный формат обучения уже объявили МГУ им. Ломоносова, МГИМО и Высшая школа экономики.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 17.11.20

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