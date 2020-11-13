«Скорость вымирания нарастает…» Россия оказалась в катастрофической ситуации

Россия оказалась в катастрофической ситуации в результате стремительного вымирания населения и снижения рождаемости. Как считает директор Института повышения конкурентоспособности, член рабочей группы по демографической и семейной политике экспертного совета при правительстве РФ, к.э.н. Алексей Ульянов, 25-процентный рост смертности в стране стал следствием не только коронавируса. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперт сказал на пресс-конференции в Москве.

«В этом году у нас действительно зафиксировано продолжение негативных тенденций по снижению рождаемости, которое наблюдаются последние года четыре. Падение за первое полугодие порядка 7%. Наверное, те же цифры, может, чуть лучше, можно ожидать по итогам года. В любом случае, это хуже, это чем в 2019 году. Но самое главное – у нас наблюдается значительный скачок смертности, порядка 25%. Явно это не бьется с официальными цифрами, которая дает статистика по коронавирусу», – сказал Ульянов.

По его словам, причин такого резкого повышения смертности может быть несколько, в их числе коронавирус. «Можно приводить разные причины. Возможно, не все факторы, связанные с ковидом учитываются. И сами официальные власти, и Росстат говорят, что косвенно коронавирус тоже влияет на здоровье населения. Причина смерти может быть комплексная. Но нам есть о чем задуматься», – отметил Ульянов.

Эксперт пояснил, что жесткие ограничения в апреле и мае не только ударили по экономике, но и могли сказаться на увеличении уровня смертности. «По моему мнению, когда людей изолировали, появился ряд дополнительных факторов – алкоголизм, депрессия, стрессы. Все это могло повлиять на рост смертности и ту негативную картину, которую мы сейчас имеем. Хорошо, что на фоне второй волны не приняли жесткий ограничительных мер. На мой взгляд, это правильно. Нужны точечные решения», – уверен он.

«Нам нужно понимать, что Россия находится в катастрофической ситуации. Мы продолжаем вымирать, и скорость вымирания за этот год возросла. Если не предпринять решительных мер, которые будут касаться и стимулирования рождаемости, и контроля смертности, и стимулирования миграции, но разумного – не привлекать абы кого, криминальные элементы в страну – ситуация будет усугубляться», – заключил Ульянов.

Как сообщал «Новый День», естественная убыль населения России январе-июле 2020 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 30% и составила 316,3 тысячи человек, говорится в оперативном докладе Счетной палаты.

Из доклада СП следует, что в 78 регионах снизилось число родившихся, в то же время в 62 субъектах выросло число умерших. «В целом по стране в январе-июле 2020 года число умерших в 1,4 раза превысило число родившихся (в аналогичном периоде 2019 года – в 1,2 раза), в 41 субъекте РФ это превышение составило 1,5-2,4 раза», – говорится в документе.

Ранее правительство подготовило новую версию единого плана по достижению национальных целей до 2030 года. Основное изменение – ухудшение оценок по численности населения. На убыль жителей России все еще влияет демографическая яма 1990-х годов, к этому фактору добавилась пандемия, повлекшая закрытие границ и отток мигрантов.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 13.11.20

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