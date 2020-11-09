Россия стала вымирать быстрее

Естественная убыль населения России январе-июле 2020 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 30% и составила 316,3 тыс. человек. Об этом говорится в оперативном докладе Счетной палаты об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов. В контрольном ведомстве оценили демографическую обстановку в стране как неблагоприятную. По итогам года естественная убыль населения может вырасти пятый год подряд.

Из доклада СП следует, что в 78 регионах снизилось число родившихся, в то же время в 62 субъектах выросло число умерших. «В целом по стране в январе-июле 2020 года число умерших в 1,4 раза превысило число родившихся (в аналогичном периоде 2019 года – в 1,2 раза), в 41 субъекте РФ это превышение составило 1,5-2,4 раза», – говорится в документе.

При этом число родившихся за семь месяцев текущего года составило 811,7 тыс. человек, что на 48,7 тыс. человек, или на 5,7%, меньше, чем за аналогичный период прошлого года (860,4 тыс. человек). Число умерших увеличилось до 1 млн 128 тыс. человек – это на 57,9 тыс. человек, или на 5,1%, больше, чем в прошлом году (1,07 млн человек).

Миграционный поток на фоне коронавирусных ограничений компенсировал естественную убыль населения лишь на 20,6%.

Кроме того, по оценке СП, численность занятых в экономике уменьшилась почти на 1,6 млн человек, до 70,5 млн человек. Уровень безработицы в сентябре достиг максимального значения с 2012 года – 6,3%, а в январе-сентябре этот показатель составил 5,7%. Общее число безработных в России ведомство оценило в 4,2 млн человек.

Напомним, в октябре правительство России ухудшило оценки по численности населения России в новой версии единого плана по достижению национальных целей до 2030 года. На убыль населения по-прежнему влияет демографическая яма 1990-х годов, к этому фактору добавилась пандемия коронавируса, повлекшая закрытие границ и отток мигрантов.

Согласно прогнозу кабмина, численность населения РФ по итогам 2020 года сократится на 352,5 тысячи. Более масштабная убыль наблюдалась в стране по итогам 2006 года, когда население страны уменьшилось на 373,9 тыс. человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 09.11.20

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