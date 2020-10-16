Пандемия и демографическая яма сокращают население: прогноз по убыли жителей России ухудшился в два раза

Правительство подготовило новую версию единого плана по достижению национальных целей до 2030 года. Основное изменение – ухудшение оценок по численности населения. На убыль жителей России все еще влияет демографическая яма 1990-х годов, к этому фактору добавилась пандемия, повлекшая закрытие границ и отток мигрантов.

В предыдущей версии документа, разработанной в августе, убыль по итогам 2020 года составит 158 тысяч человек. В новом варианте численность россиян сократится на 352,5 тысячи, пишут «Известия». Более масштабная убыль наблюдалась в России по итогам 2006 года, когда население страны уменьшилось на 373,9 тысячи человек. До 2024 года число жителей страны ежегодно будет сокращаться и в общей сложности может уменьшиться на 1,2 млн человек.

Единый план по достижению национальных целей рассчитан до 2030 года, документ должен стать основополагающим для выполнения июльского указа президента Владимира Путина. Что же касается демографической ситуации, то прогноза на 2025-2029 годы в плане нет, в 2030-м ожидается, что прирост населения составит 10 тысяч человек.

Власти намерены переломить тенденцию сокращения численности и обеспечить рост за счет стабилизации рождаемости, снижения смертности и обеспечения качественного миграционного прироста. По словам экспертов, демографические процессы по природе своей длительные, выйти на позитивные темпы прироста, действительно, получится лишь ближе к 2030 году, если не будет катаклизмов.

На сокращение численности населения повлияла и пандемия. Из-за закрытых границ приток иностранных граждан, фактически, был заблокирован, а многие из проживающих в России уехали в родные страны, говорит профессор кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Любовь Храпылина. Однако, по ее мнению, намного сильнее сказалось многолетнее неблагоприятное экономическое положение многих семей, рост бедности и тренд на снижение рождаемости.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.10.20

Половина мужчин и треть женщин в России имеют лишний вес. / Стояние на гвоздях, фильм про Бэнкси и две театральные новинки – Weekend (18+). / США разрешили своим авиакомпаниям пролетать в воздушном пространстве Крыма. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»