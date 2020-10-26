Рождаемость в России сильно упала за последние пять лет

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова заявила о снижении рождаемости в России. По ее словам, показатель уменьшился почти на четверть за последние пять лет.

«За последние пять лет число родившихся детей снизилось на 23,7%. Это мы с вами констатируем из года в год», – сказала детский омбудсмен в ходе круглого стола в ОНФ.

Кроме того, снизился и коэффициент рождаемости, который показывает число детей, родившихся у одной женщины. Три года назад показатель находился на уровне 1,62, в текущем году он составляет 1,5.

Ранее правительство ухудшило оценки по численности населения России в новой версии единого плана по достижению национальных целей до 2030 года. На убыль жителей страны все еще влияет демографическая яма 1990-х годов, к этому фактору добавилась пандемия, повлекшая закрытие границ и отток мигрантов.

Москва, Зоя Осколкова

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