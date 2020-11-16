Новый президент Молдавии: как изменится политика Кишинева

Для Молдавии наиболее важным вопросом является перспектива изменения политики с приходом нового президента – чего ждать населению страны от Майи Санду, которая одерживает победу на выборах. По мнению экспертов, ответ кроется в политической биографии кандидата от партии «Действие и Солидарность».

Накануне в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. При подсчете голосов уверенно лидирует Майя Санду. Она набрала 56% голосов против 43% действующего президента Игоря Додона. Центральной избирательной комиссии остается обработать менее 2% бюллетеней. Как следствие, победу кандидата от партии «Действие и солидарность» можно считать уже свершившейся.

Политический и религиозный ландшафт Молдавии

За всю непродолжительную историю своей независимости Молдавия являлась одним из самых политически поляризованных постсоветских государств. В стране противоборствуют два вектора, имеющих примерно равную поддержку населения. Первый направлен на укрепление связей с Россией, сохранение молдавской идентичности и укрепление консервативных ценностей в стране. Он наиболее полно представлен Социалистической партией Молдовы и действующим президентом Игорем Додоном. Второй вектор ориентирован на включение Молдавии в состав Румынии, евроинтеграцию и вступление в НАТО. Его сторонники отрицают молдавскую идентичность, признавая себя румынами, и разделяют преимущественно либеральные ценности. Они представлены рядом правоцентристских партий, выступающих, как правило, блоком в оппозиции социалистам. Именно эта часть населения поддерживает Майю Санду на президентских выборах.

В религиозном отношении население Молдавии едино. Подавляющее большинство населения исповедует Православие и является прихожанами храмов, находящихся в юрисдикции Православной Церкви Молдовы – самоуправляемой в составе Русской Православной Церкви Московского Патриархата.

С 1992 года на территории Молдавии начала Бессарабская митрополия Румынской Православной Церкви при полном игнорировании позиций Русской Православной Церкви. Этот феномен носит конкретно политический характер. С развалом СССР Румыния взяла курс на включение в состав Молдавию, как следствие, начала претендовать на учреждения на территории страны юрисдикции Румынской Православной Церкви.

Как результат – заложниками большой политики стали простые прихожане, вынужденные наблюдать неоднократные случаи насильственной передачи храмов Православной Церкви Молдовы под юрисдикцию Православной Церкви Бессарабии при активном содействии прорумынских властей страны. Несмотря на тяжелую обстановку, большинство приходов Молдавии все-таки сохраняют свой прежний статус.

Биография Майи Санду

О ранних годах Майи Санду мало что известно. Она родилась в 1972 году в семье учительницы и директора крупного свиноводческого комплекса. В детстве Майя много времени проводила в церкви. С возрастом она кардинально изменила отношение к религии и более не является прихожанкой ни одного храма.

Свою карьеру будущий президент начала в 1994 году в качестве главного специалиста отдела сотрудничества с Европейским союзом и странами черноморского бассейна. Вплоть до 2012 года ее профессиональная деятельность была сконцентрирована в сфере международных экономических взаимоотношений. Последней ее должностью на этом поприще был пост советника исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне.

Политическая карьера Майи Санду официально началась 24 июля 2012 года, когда она была назначена министром образования Молдавии. Она принялась за активную реформаторскую деятельность. Плодами ее «работы» стали крайнее ужесточение условий проведения выпускных экзаменов в школе, введение американской системы оценок, а также изменение статуса русского языка. Майа исключила русский язык из перечня предметов обязательного изучения.

С 2014 года Майя Санду избирается депутатом от Либерал-демократической партии в парламент Республики Молдова. А в конце 2015 года она заявляет о создании собственного проевропейского политического движения, позднее преобразованного в партию «Действие и солидарность». На предыдущих президентских выборах Майя Санду выступает как единый кандидат от правоцентристской оппозиции и проигрывает во втором туре Игорю Додону, набрав 47,89% голосов.

Взгляды и отношение к Православию

Майя Санду, как и большинство проевропейских политиков на пространстве бывшего СНГ, выступает под лозунгами борьбы с коррупцией, Евроинтеграции и защиты прав меньшинств. Она является убежденным сторонником объединения с Румынией, выступает против традиционных ценностей и активно поддерживает ЛГБТ-сообщество. Одним из ее предвыборных обещаний было скорейшее подписание Стамбульской конвенции – первого шага к легализации трансгендеров и операций по смене пола.

Новый президент – активный противник независимости Приднестровья. Майя Санду заявляет, что оно существует «только благодаря коррупционным схемам».

К Православной Церкви Санду относится не как к религии, а как к политическому противнику. По ее мнению, большинство православных в стране придерживаются консервативных ценностей и выступают сторонниками ее оппонентов. После прошлых президентских выборов в Молдавии Санду подавала иск в Конституционный суд с требованием запретить священникам Молдавской митрополии осуществлять церковную деятельность внутри страны в течение года в связи с участием священнослужителей в избирательном процессе. Иск был отклонен.

Чего ждать от нового президента Молдавии

Правление Майи Санду может привести к очень серьезным изменениям в стране. Одним из главных направлений политики нового президента является разрушение традиционных ценностей, в первую очередь, семьи. Православная Церковь не сможет остаться в стороне, что, вероятнее всего, подвергнет ее очень серьезному давлению со стороны государства.

По мнению редакции Global Orthodox, также можно прогнозировать создание искусственного, политически мотивированного конфликта между Русской и Румынской Православными Церквями, вызванного попыткой властей Молдавии интегрировать свою страну в состав соседней Румынии.

Внешняя политика Республики Молдова претерпит серьезные изменения. Она будет направлена на Евроинтеграцию и выстраивание тесных отношений с соседними странами – Румынией и Украиной.

Кишинев, Екатерина Попова

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