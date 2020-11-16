Провал Додона: хотел как Путин, а получилась «цыганщина»

Президентская гонка в Молдавии превратилась в «цыганщину», где действующий глава республики Игорь Додон потерпел сокрушительное поражение из-за собственной несдержанности и недальновидности. В комментарии РИА «Новый День» известный политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов обратил внимание на нюансы молдавской политической борьбы и фатальные ошибки Додона, а также оценил его шансы на премьерство.

«Выборы прошли, прошли очень на приличном уровне, я имею в виду, саму организацию выборов. Кампания была традиционно грязная, изобиловала грязными технологиями, компроматами, оскорблениями, причем, лютыми, за которые в приличном обществе, что называется, «бьют в морду». Ну это традиционная история, эту моду заложил экс-хозяин Молдавии Влад Плахотнюк, который где-то «путешествует». По последним данным, был в Турции. По странному стечению обстоятельств после оглашения результатов выборов пришёл ответ на запрос молдавской прокуратуры из Турции, что он покинул республику еще 4 ноября, после первого тура. Видимо, была у него «чуйка», что они проигрывают», – отметил Мартынов.

По его оценке, Додон был фактически обречен на провал. «Очевидно, что Додон совершил ряд серьезных ошибок. Эти выборы – оценка его деятельности на посту президента. Если первые два года он находился под жестким контролем Плахотнюка, то оставшиеся полтора года он чувствовал себя вполне самостоятельно. Ему даже в последний год удалось провернуть историю с технической коалицией в парламенте – его Партия социалистов вступила в коалицию с фракцией Демпартии Плахотнюка. Им удалось назначить своего премьера, спикер парламента тоже представитель его партии», – пояснил политолог.

«В течение года у него (Додона) в руках был максимум власти. Конечно, он мог многое сделать. Но он многое не сделал ни для людей, ни для страны, ни для своих внешних партнеров – то, что он обещал Москве с точки зрения русского языка, например», – уточнил Мартынов.

По его мнению, первую серьезную ошибку Додон совершил полтора года назад. «Тогда уехал-сбежал из Молдавии злодей Плахотнюк, и в страну стали возвращаться политические эмигранты, которые были выдавлены Плахотнюком по разным причинам. Он не сумел сплотить вокруг себя некогда общую коалицию протеста 2015 года. Он умудрился, поверив в себя великого, опасаясь конкуренции, давить на них через свои связи», – сказал Мартынов.

В результате именно противостояние с лидером «Нашей партии» и мэром города Бельцы Ренато Усатым стало фатальным для Додона. «Он устроил ему травлю в Москве через связи в правоохранительных органах, создал проблемы по бизнесу, черную медиа-кампанию в России. У них пересекается электорат, поэтому Додон, опасаясь конкуренции на российской теме, попытался его уничтожить», – отметил политолог.

При этом эксперт обратил внимание, что из-за этого конфликта Усатый, являясь оппонентом Санду по риторике и политическим взглядам, призвал свой электорат голосовать за нее, а не за Додона. «После первого тура Усатый занял третье место с 17% голосов. Это приличный результат, с учетом того, что он впервые баллотировался на общегосударственных выборах. Но из-за этой вражды, которая случилась между ним и Додоном, он перед вторым туром встретился с Майей Санду, и они нашли общий язык. Она взялась реализовать одно из главных обещаний, которое дал Усатый дал избирателям – распустить парламент. В ближайшее время этот вопрос будет поставлен», – сказал Мартынов.

«Результат мы видели. Додон с треском проиграл выборы. Я считаю, что позорно проиграл», – подчеркнул он.

Кроме этого, как считает политолог, уходящий президент Молдавии допустил очень много технических ошибок. «Речь идет и о выдвижении Додона в качестве независимого кандидата, хотя он лидер парламентской партии, которая имеет самую большую фракцию. Видимо, они хотели подражать кому-то, кто выдвигался не от партии, а как самовыдвиженец, что практиковалось у нас не так давно (президент РФ Владимир Путин баллотировался на пост президента РФ в качестве самовыдвиженца). Но у них (в Молдавии) получилась жалкая пародия, причем, пародия провинциального цирка», – констатировал Мартынов.

С его точки зрения, избирательной кампанией занимались непрофессионалы, которые не знали и не понимали специфики региона. «Все политтехнологи, которых зачем-то ему либо навязали, либо он сам нанял, специалисты даже не третьего эшелона. Хотя бы прочли книжку профессора Олега Матвейчева «Уши машут ослом» – уже бы не наделали таких ошибок. Плюс, Додон сам довольно тяжелый клиент, «сам себе режиссер». Он явно переоценил свои бизнес-связи в Москве, когда попытался разделаться со своими политическими оппонентами руками своих бизнес-партнеров с помощью их связей в правоохранительной системе», – сказал эксперт.

Мартынов также обратил внимание, что Додон успел в рамках кампании оскорбить своих сограждан. «Вишенка на торте – 250 тысяч проголосовавших на зарубежных участках. Они поставили рекорд за всю историю выборов в Молдавии – так много во втором туре никогда не голосовало. А дело в том, что после первого тура, когда Додон увидел результаты голосования на зарубежных участках, где он получил очень маленькую поддержку, в сердцах публично обозвал этих людей параллельным электоратом и не только… При том, что в Молдавии до половины дееспособного населения постоянно находятся на заработках – в республике работы нет, они вынуждены оставлять свои семьи, своих стариков и детей и ехать куда-то. Это, в общем-то, трагедия, а он взял и оскорбил их. Естественно, они обиделись», – сказал эксперт, отметив, что даже без зарубежного голосования внутри Молдавии отрыв Санду был очень серьезный.

Тем не менее, как полагает эксперт, несмотря на такие очевидные проколы, Додон попытается остаться в большой политике. «Кто-то говорит, что теперь он должен будет уйти с молдавской политической арены. За последние полтора года он, думаю, успел и себе, и своим детям, и даже внукам обеспечить безбедную жизнь. Но вряд ли такой человек куда-то уйдет. Сейчас речь идет о всяких хитрых схемах. Это же Молдавия, у них там цыганщина. И Плахотнюк снова куда-то переместился. Не удивлюсь, если он где-то на Украине, поближе… Есть разные планы, в том числе, быстро, используя тех депутатов, которые есть в парламенте, провернуть какую-нибудь историю, чтобы назначить его премьер-министром», – полагает Мартынов.

По его оценке, такой сценарий грозит обернуться для Молдавии дестабилизацией и глубоким внутриполитическим кризисом. «Любое такое действие приведет к тому, что Молдавия взорвется. Развитие сюжета, на мой взгляд, находится в руках председателя Конституционного суда, который утверждает итоги выборов и приводит к присяге выбранного президента. Правда, приводит в парламенте», – сказал Мартынов.

По его прогнозу, у Додона нет реальных шансов остаться у власти, несмотря на его возможные попытки. «Мне представляется, что все эти хитрые плахотнюковские схемы уже не будут реализованы. Закончится все тем, что его поймают и уже посадят. Не столько Додон проиграл эти выборы, сколько их проиграл Плахотнюк и кое-кто в Москве, кто был задействован в проекте «Додон». А выиграла не столько Майя Санду, сколько Ренато Усатый, пускай и заняв третье место», – заключил Мартынов.

Москва, Александра Быстрицкая

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