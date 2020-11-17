В России зафиксирована новая волна увольнений: бизнес не надеется на помощь государства

В России экономическая обстановка продолжает стремительно ухудшаться, малый и средний бизнес больше не может себе позволить держать работников «в простое» и отправлять на удаленку. Согласно результатам исследования сервиса «БухСофт» на основе данных более 4 000 компаний, сотрудниками которых являются более 305 тысяч человек, к октябрю число увольнений выросло до 16 %.

По оценке аналитиков, в сентябре работы лишились около 9,6% сотрудников малых и средних предприятий, в октябре это число увеличилось до 16,2%. Кроме этого, как следует из выводов экспертов, бизнес полностью отказался от практики отправления сотрудников в простой. С августа по октябрь доля таких работников колебалась в районе 0%, хотя в апреле и мае на «каникулах» было 35% сотрудников.

Отмечается, что вопреки рекомендациям властей МСП также практически не отправляет работников на удаленку. В сентябре этот показатель был самым низким за все время пандемии – 2,93%, в октябре – 7,56%. При этом, по данным аналитиков, в апреле и мае доля сотрудников на удаленке составляла 32,2% и 21% соответственно.

Как считает руководитель сервиса «БухСофт» Наталия Андреева, негативные тенденции стали следствием нерезультативных действий властей. «Даже на пике первой волны пандемии не было зафиксировано значительного всплеска увольнений – в целом, показатели сопоставимы с «доковидным» февралем. При этом на период с марта по май пришлась волна отправлений сотрудников в простой – бизнес пытался следовать указаниям президента и правительства, и спасти большую часть штата. Тем не менее, начавшаяся уже летом волна увольнений может говорить о том, что поддержка компаний оказалась не слишком эффективной», – отметила Андреева.

Как сообщал «Новый День», согласно результатам опроса HeadHunter, каждый пятый работодатель (22%) в России планирует провести сокращение сотрудников до конца 2020 года. Результаты исследования также показали, что почти каждая десятая компания (11%) снизит размер зарплат, что уже почувствовали на себе 37% сотрудников.

По оценке Росстата, уровень безработицы в России в августе 2020 года составил 6,4% (4,8 млн незанятых). В январе текущего года этот показатель был на уровне 4,7% или 3,5 млн человек.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 17.11.20

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