В России грядут новая волна увольнений и сокращение зарплат

Каждый пятый работодатель (22%) в России планирует провести сокращение сотрудников до конца 2020 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками HeadHunter для «Известий». С начала коронавирусного кризиса сокращение штатов произошло в 47% российских компаний.

Опрос также показал, что почти каждая десятая компания (11%) снизит размер зарплат. Сокращение размера зарплат уже почувствовали на себе 37% сотрудников.

Глава пресс-службы hh.ru Александр Джабаров назвал негативный настрой работодателей объяснимым. «До сих пор сохраняются отрасли, которые еще далеки от восстановления, поэтому вполне возможно, что в них настроены на сокращения», – отметил он. Эксперт добавил, что если вторая волна коронавируса будет такой же сильной, как и первая, то на рынке труда снова пройдет череда увольнений.

Основатель SuperJob Алексей Захаров в свою очередь отметил, что в октябре зафиксировано снижение количества открытых вакансий, в связи с чем он допустил дальнейший рост безработицы.

«На пике пандемии активность работодателей падала на 60%. Можно сказать, что набор персонала практически остановился. <…> К концу августа показатели достигли докризисных, а в первые две-три недели сентября даже повысились на 7%. Но сейчас есть опасения, что мы вновь уйдем в минус относительно докризисной ситуации», – сказал эксперт.

По финансовому состоянию компаний вновь больно ударит возвращение к удаленке, считает директор Научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС Любовь Храпылина. По ее словам, работодатели вынуждены будут сокращать персонал и отправлять сотрудников в отпуск без содержания, поскольку во многих организациях невозможно организовать удаленную работу – «необходимо присутствие сотрудника на рабочем месте, а иногда и целого коллектива».

Эксперт также отметила, что рынок труда сейчас находится в тревожном состоянии из-за ожидания новых карантинных мер. «Пока нас успокаивают, говорят, что не будет повторения ограничений. А верить в то, что такого не произойдет, видя показатели заболеваемости, как-то не получается», – пояснила Храпылина.

По оценке Росстата, уровень безработицы в России в августе 2020 года составил 6,4% (4,8 млн незанятых). В январе текущего года этот показатель составлял 4,7% или 3,5 млн человек.

В среду, 7 октября, в Кремле заявили, что не считают необходимым вводить новые меры поддержки бизнеса на фоне эпидемии коронавируса. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, весной пакет антикризисных мер был запущен из-за фактической остановки экономики, а сейчас «экономика функционирует, все отрасли работают».

Москва, Наталья Петрова

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