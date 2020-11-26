«Будут терзать их, как молодые волки»: эксперты прогнозируют сильные изменения в будущем составе Госдумы

Традиционная политическая конфигурация Госдумы может сильно измениться после предстоящих в 2021 году выборов. По оценкам экспертов, новые партии вполне могут забрать электорат у нынешней парламентской оппозиции. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», шла речь сегодня на пресс-конференции в Москве.

В частности, руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонтов обратил внимание, что сегодня около 16% россиян заявляют о готовности проголосовать за те партии, которые сейчас не представлены в Госдуме. При этом, по его словам, этот показатель в несколько раз увеличился, когда вопрос был задан по каждой партии в отдельности. «Когда по каждой партии мы спросили, то получилось, что 71% заявил, что допускает проголосовать для себя хотя бы за одну из непарламентских партий», – сообщил Мамонтов.

Ведущий социолог Института развития Интернета Илья Ухов, также выступавший на пресс-конференции, согласился, что у малых партий на парламентских выборах-2021 появляется шанс. «По данным опросов, «Родина» имеет в среде Интернет-аудитории рейтинг порядка 3,8%, партия «За Правду» – 4,9%, а за «Российскую партию пенсионеров за справедливость» готовы отдать свои голоса порядка 9,1%. Отмечу, что это ответы на вопрос о том, за кого бы респонденты были готовы проголосовать, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье», – сказал он.

По мнению политолога, профессора Финансового университета при правительстве РФ Олега Матвейчева, преодолеть 5-процентный барьер на парламентских выборах будущей осенью смогут 3-4 новые партии. Речь идет, в том числе, о партиях «За правду», «Новые Люди» и Партии пенсионеров.

Как полагает эксперт, во многом это связано с тем, что общественно-политическая повестка 2021 года «выбивает почву из-под ног» у старых партий. По его словам, в следующем году на фоне коронавирусного кризиса актуализируется противостояние с Западом после прихода к власти нового президента США Джо Байдена. При этом Матвейчев обратил внимание, что оппозиция не участвует в решении этих вопросов, поэтому не может набирать очки на таких темах, в отличие от «Единой России».

«Давайте посмотрим на реальность. «Эсеры», ЛДПР и коммунисты – все на снижающемся тренде. А малые (партии) – на повышательном, у них большой потенциал и низкий антирейтинг», – пояснил политолог.

По его выражению, все три лидера нынешней парламентской оппозиции стали «тефлоновыми». «Какую бы новую идеологию они ни пытались предложить, к ним ничего не «прилипает», – сказал Матвейчев.

«Не вижу ни одной тенденции, которая будет противостоять эрозии электората больших партий. Вижу, как малые партии будут терзать их, как молодые волки. Набросятся на этих трех старых буйволов и будут заваливать их, терзать и откусывать у них сегменты электората, который у них отваливается», – уверен политолог.

По его оценке, новые партии способны вовлечь в избирательный процесс тот электорат, который не ходил на выборы из-за отсутствия политической силы, которая бы выражала его интересы.

Москва, Александра Быстрицкая

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