Помидоры раздора: Россия и Турция вновь поспорили из-за поставок томатов

Москва и Анкара вновь разошлись в оценке объемов поставок помидоров из Турции. В минсельхозе РФ заявили о неизменной позиции в отношении импорта и дали понять, что обсуждать отмену квоты сейчас рано.

В частности, в российском министерстве пояснили, что с 1 ноября 2017 года по 29 ноября 2020 года из Турции было импортировано 187,12 тысяч тонн томатов. Это составляет 93,6% от общего объема установленной квоты в размере 200 тысяч тонн. «После выборки квоты будет рассмотрен вопрос о ее изменении», – заявили в пресс-службе, передает «Интерфакс».

Накануне крупнейшее турецкое информационное агентство Anadolu со ссылкой на главу ассоциации экспортеров свежих фруктов и овощей Эгейского региона Турции Хайреттина Учака сообщило, что к настоящему времени в Россию экспортировано 198 739 тонн томатов. Также отмечалось, что турецкие экспортеры ждут отмену квоты.

Стоит отметить, что ограничения импорта из Турции были введены 1 января 2016 года после того, как осенью 2015 года в Сирии был сбит российский истребитель. Позже после публичных извинений турецкого лидера запреты начали сниматься, однако помидоры, которые были основной статьей турецкого овощного экспорта в РФ, оставались под запретом. Их ввоз был возобновлен с 1 ноября 2017 года, но с ограничением в 50 тысяч тонн. Затем квота была увеличена до 100 тысяч тонн, в апреле прошлого года – до 150 тыс. тонн, в феврале 2020 года – до 200 тысяч тонн.

До 2016 года Турция поставляла в Россию 360 тысяч тонн томатов в год.

Примечательно, что в июле этого года, Минэкономразвития попросило Минсельхоз рассмотреть вопрос отмены квоты на импорт томатов из Турции с учетом баланса рынка и возможными последствиями для российских производителей. В Минсельхозе заявляли, что это будет решаться после выборки нынешней квоты.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 03.12.20

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