В Москве оштрафован детский хоспис за нарушение правил оборота наркотических средств

Детский хоспис «Дом с маяком» признан нарушителем правил оборота наркотических и психотропных средств (ч. 1 ст. 6.16 КоАП РФ). Согласно решению Зюзинского суда Москвы, частное медучреждение будет оштрафовано на 200 тысяч рублей, передает «Интерфакс».

В конце ноября Главное управление МВД по контролю за оборотом наркотиков проверило хоспис. Директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава сообщила в фейсбуке, что кто-то написал жалобу с просьбой проверить ее и хоспис в связи с тем, что «хоспис выписывает Коле (ребенку из психоневрологического интерната, которого Мониава на время пандемии забрала домой) слишком много наркотических препаратов, я его «накачиваю», а еще его лекарства незаконно распространяю».

Мониава отметила, что «с лекарствами по итогам проверки все в порядке», но были недочеты в ведении журналов. «Система оформления журналов по учету (их великое множество, есть даже журнал по учету журналов) крайне сложная, за каждую ошибку в цифре можно сесть в тюрьму. Все препараты сошлись, а несколько записей в журналах отсутствовали. Это по законам РФ считается нарушением оборота наркотических средств».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 10.12.20

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