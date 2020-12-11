Прокуратура Москвы потребовала отменить штраф детскому хоспису «Дом с маяком»

Прокуратура Москвы по поручению Генпрокуратуры РФ опротестовала решение Зюзинского районного суда, который оштрафовал детский хоспис «Дом с маяком» на 200 тыс. рублей за нарушение правил оборота наркотических и психотропных средств (ч. 1 ст. 6.16 КоАП РФ). Надзорное ведомство потребовало отменить судебное решение, поскольку отсутствует состав правонарушения.

«По ряду существенных нарушений, допущенных при рассмотрении административного дела, Зюзинским межрайонным прокурором г. Москвы на постановление районного суда принесен протест с требованием об отмене судебного акта и прекращении административного производства в отношении детского хосписа в связи с отсутствием состава правонарушения», – говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

Протест будет рассмотрен 14 декабря 2020 года.

Как сообщал «Новый День», хоспис получил штраф после проверки, проведенной в конце ноября Главным управлением МВД по контролю за оборотом наркотиков. Директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава сообщила в фейсбуке, что кто-то написал жалобу с просьбой проверить ее и хоспис в связи с тем, что «хоспис выписывает Коле (ребенку из психоневрологического интерната, которого Мониава на время пандемии забрала домой) слишком много наркотических препаратов, я его «накачиваю», а еще его лекарства незаконно распространяю».

Мониава отметила, что «с лекарствами по итогам проверки все в порядке», но были недочеты в ведении журналов: «Все препараты сошлись, а несколько записей в журналах отсутствовали. Это по законам РФ считается нарушением оборота наркотических средств».

Москва, Наталья Петрова

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