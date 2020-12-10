«Удар» по Кадырову: США внесли в санкционный список футбольный клуб «Ахмат»

США в рамках «Акта Магнитского» внесли в санкционный список шесть компаний из РФ, в числе которых оказался футбольный клуб «Ахмат». По версии Вашингтона, организации причастны к нарушениям прав человека и предоставляют финансирование главе Чечни Рамзану Кадырову.

В «черном списке» также промоутерская компания Absolute Championship Akhmat, Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова, бойцовский клуб «Ахмат», ООО «Чеченские минеральные воды» и ООО «МегаСтройИнвест», передает «Интерфакс».

По версии американского министерства, моторизованный полк «Кадыровцы», «выполняя распоряжения Кадырова», продолжает нарушать права человека, в частности, отмечаются «похищение людей, издевательства, убийство членов сообщества ЛГБТИ в Чеченской Республике».

Кроме того, под санкции попали пять человек, которые, как считает минфин США, являются участниками «сети Кадырова». В их числе заместитель премьер-министра Чечни Вакхит Усмаев, который «действовал или намеревался действовать прямо или косвенно для или от лица Кадырова».

Вашингтон, Светлана Антонова

Вашингтон. Другие новости 11.12.20

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