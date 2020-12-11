«Маски – для быдла»: в Сети появилось видео с pre-pаrty «Золотого граммофона», где в СИЗ ходят только официанты

В Сети опубликовано видео с pre-pаrty премии «Золотой граммофон», которое проходило в формате закрытой вечеринки в ресторане «Мемо» вечером 10 декабря. Судя по ролику, в масках там были только официанты, перчаток на руках гостей и персонала нет.

Короткий ролик из «Мимо» опубликовала в одном из московских пабликов «Фейсбуке» Марина Ч. «Прямо сейчас идет тусовка «Золотого граммофона» в ресторане «Мемо»! В масках только официанты!!!», – сообщила она.

Публикация собрала несколько десятков комментариев. Часть пользователей в резких выражениях пишет, что такое поведение участников мероприятия свидетельствует, что в действительности угрозы заражения коронавирусом нет, а «маски – для быдла». «Ограничения и штрафы для холопов. К остальным вирус не липнет», – отмечает Виктор Л.

Однако другие пользователи «Фейсбука» советуют не завидовать тем, кто попал на pre-pаrty со звездами, поскольку «это процесс естественного отбора, так как выживут не все, скорее всего, только официанты и те, кто не ходит на эти тусовки, это вроде как опоздать на самолёт, который потом разбивается».

Видео с мероприятия, в котором также на участниках нет ни масок, ни перчаток, опубликовано также в «FAN ACCOUNT NIKOLAI BASKOV» в Инстаграм. «Николай вчера успел не только выступить на SnowПати 20/21 но и побывать на pre-party Русского радио!», – говорится в сообщении.

Ранее на «Авито» был выставлен на продажу билет на вечеринку в «Мемо». В аннотации было указано, что pre-pаrty состоится 10 декабря в 19 часов.

Торжественная церемония вручения музыкальной премии Золотой Граммофон в этом году будет проходить 12 декабря на сцене Кремлевского дворца в Москве.

Как сообщал «Новый День», ранее московское управление Роспотребнадзора начало расследование в отношении АО «УК «Динамо», причиной стало несоблюдение санитарно-противоэпидемические требований при проведении концерта «Песня года» 5 декабря в «ВТБ-Арена». Решение было принято после мониторинга публикаций СМИ и социальных сетей, в которых говорилось, что большинство зрителей в зале и участников концерта вне сцены находились без масок и соблюдения социальной дистанции.

Напомним, в общественных местах по всей стране Роспотребнадзором введен обязательный масочно-перчаточный режим. Без средств индивидуальной защиты посетители ресторанов и кафе могут находиться исключительно за столиками, если требуется пройти по залу, то маску необходимо надеть.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 11.12.20

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