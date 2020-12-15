«Готов к взаимодействию и контактам»: президент РФ поздравил Байдена с победой на выборах

Глава российского государства Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. Как сообщила пресс-служба Кремля, в Белый дом направлена телеграмма.

«В телеграмме Путин пожелал избранному президенту всяческих успехов и выразил уверенность, что Россия и США, несущие особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир», – говорится в послании Путина.

Кроме этого, президент РФ отметил, что российско-американское сотрудничество, «основанное на принципах равноправия и взаимного уважения», отвечало бы интересам народов обеих стран и всего международного сообщества.

«Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с Вами», – подчеркнул Путин.

Напомним, выборы президента США состоялись 3 ноября. Байден назвал себя президентом еще 7 ноября. Накануне коллегия выборщиков утвердила итоги голосования на выборах президента США, согласно которым победу одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден. Его поддержали 306 выборщиков, а в пользу пока еще действующего президента Дональда Трампа – 232. Церемония инаугурации главы государства намечена на 20 января.

Стоит отметить, что большинство глав государств после 7 ноября начали поздравлять Байдена с победой. Его поприветствовали на новом посту премьер-министр Канады, президенты Франции, Израиля, Украины и Венесуэлы, а белорусская и турецкая оппозиция сделали это даже раньше президентов. Пекин выдержал пятидневную паузу, но также поздравил Байдена.

22 ноября Путин отмечал, что четыре года назад «все поздравили госпожу Клинтон, оказалось потом, что победил Трамп». «Мы просто ждем окончания этого внутриполитического противостояния», – пояснял президент РФ.

Москва, Александра Быстрицкая

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