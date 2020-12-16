Итоги-2020: смертность в России достигла рекордного уровня

В России уровень смертности стал максимальным за 10 лет. На фоне распространения COVID-19 показатель составил 113,2 человек на 10 тысяч – это на 10% больше, чем в прошлом году. Причиной увеличения убыли населения стал не только коронавирус, следует из расчетов РБК на основе данных Росстата.

Общее число умерших за первые десять месяцев составило 1,661 млн человек – на 9,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Последний раз такие высокие данные были зафиксированы после аномально жаркого лета 2010 года – тогда этого абсолютная смертность была даже выше и составила 1,704 млн человек.

Коронавирусная инфекция за апрель-октябрь была выявлена у 78,6 тысячи умерших в стране. При этом у 46,1 тысячи covid-19 послужил основной причиной смерти, у остальных – указана в качестве сопутствующей причины (как повлиявшей на летальный исход, так и не повлиявшей). На все зарегистрированные случаи с COVID-19 приходится 6,5% от общего количества умерших в стране, или 56% от числа смертей, которые можно считать избыточными.

По расчетам РБК, общее число избыточной смертности составляет 140,2 тысячи человек.

При этом смерть примерно 62 тысяч россиян не объясняются официальной коронавирусной статистикой. Как пояснили демографы, это может быть связано с недоучетом смертей от COVID-19 и с косвенными эффектами пандемии – возросшей нагрузкой на систему здравоохранения, недоступностью жизненно важной медпомощи и даже психологической реакцией россиян на распространение коронавируса.

Примечательно, что с апреля 2020 года Росстат перестал публиковать детализированную статистику по смертности в ежемесячном режиме. В пресс-службе ведомства заверили, что информация будет раскрыта по итогам 2020 года.

«Росстат фиксирует причины смерти на основе информации, получаемой из ЕГР ЗАГС, проверяя ее с помощью окончательных медицинских свидетельств. Однако в настоящее время сроки проведения исследований, необходимых для подготовки окончательных медицинских свидетельств, удлинились. Отсутствие подтверждающих документов не позволяет нам раскрывать точную информацию о количестве смертей по основным классам и причинам с прежней оперативностью», – заявил официальный представитель Росстата.

Как сообщал «Новый День», естественная убыль населения России январе-июле 2020 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 30% и составила 316,3 тысячи человек, говорится в оперативном докладе Счетной палаты.

Из данных контрольного ведомства следует, что в 78 регионах снизилось число родившихся, в то же время в 62 субъектах выросло число умерших. «В целом по стране в январе-июле 2020 года число умерших в 1,4 раза превысило число родившихся (в аналогичном периоде 2019 года – в 1,2 раза), в 41 субъекте РФ это превышение составило 1,5-2,4 раза», – говорится в документе.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 16.12.20

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