Голикова о росте смертности в России: «Более 80% прироста связаны с ковидом»

Смертность в России за январь – ноябрь 2020 года увеличилась на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. При этом, по ее словам, больше 80% прироста смертности за 11 месяцев текущего года приходится на коронавирус и его последствия.

«Я хочу обратить внимание, что более 81% прироста общей смертности, которая падает на этот период времени, приходится на ковид и последствия заболевания ковидом», – сообщила Голикова на брифинге в правительстве РФ, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что уровень смертности в России в текущем году стал максимальным за 10 лет. На фоне распространения коронавируса показатель составил 113,2 человек на 10 тысяч, что на 10% больше, чем в прошлом году. Причиной роста убыли населения стал не только коронавирус, следует из расчетов РБК на основе данных Росстата.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.12.20

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