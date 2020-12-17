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Четверг, 17 декабря 2020, 18:49 мск

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Россия осталась без флага и гимна

Фото: wada-ama.org

Российским спортсменам до 16 декабря 2022 года запрещено выступать на международных соревнованиях под флагом РФ, гимн страны там также звучать не должен. Соответствующее решение вынес Спортивный арбитражный суд (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

В документе сказано, что речь идет об Олимпийских и Паралимпийских играх, а также любых чемпионатах мира, за исключением квалификационных соревнований.

Согласно решению суда, в частности, РУСАДА должно выплатить WADA 1 270 000 долларов США «в счет покрытия расходов, понесенных ВАДА с января 2019 года в ходе проверки достоверности данных, полученных WADA из Московской лаборатории в январе 2019 года».

Кроме того, РУСАДА под внешним наблюдением должно провести расследование всех случаев, связанных с удалением или изменением данных московской лаборатории. «В Наблюдательном совете РУСАДА должен оставаться международный наблюдатель, а генеральный директор РУСАДА должен ежеквартально представлять ВАДА отчеты, подтверждающие, что независимость РУСАДА полностью соблюдается российскими властями и не предпринималось никаких попыток вмешательства в ее деятельность», – говорится в документе.

В решении суда идет речь о 43 российских спортсменах.

Напомним, в декабре прошлого года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и поддержал инициативу комитета по соответствию (CRC) на четыре года отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях под флагом России.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.12.20

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