«Азарт 1990-х»: выборы в Госдуму могут обернуться одним из главных рисков для России

В 2021 году в отечественную политику может вернуться «азарт 1990-х». Как считает известный политолог, руководитель «Максимов-консалтинг» Андрей Максимов, это может стать одним из трех главных рисков наступающего года. Такое мнение эксперт высказал в комментарии РИА «Новый День».

«Первый риск достаточно понятен – это риск непредсказуемости новой администрации США. Второе – мутации коронавируса, который не позволят нейтрализовать вирус с помощью вакцинации», – считает Максимов.

По его оценке, третий риск – внутриполитический, который связан с избирательной кампанией в Госдуму. «После поправок в Конституции полномочия Госдуму в значительной степени расширены. Возможно, на этих выборах вернется азарт, как в 90-е годы. Тогда соперничество было реальным, а не регулируемым, в политику проходили люди, не прошедшие предварительного кастинга на уровне административных уровней власти, люди новые», – сказал эксперт.

Максимов пояснил, что это одновременно является и возможностью, и риском. «Все зависит от того, насколько конструктивно они будут настроены по отношению к государству. Если они будут, пусть и несистемные, но настроенные на обновление и работу – это одно, а если придут сломать – это другое», – отметил он.

«В ходе избирательной кампании, они могут не добиться победы, но расшатать политическую систему. Здесь риски как раз есть», – заключил политолог.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 18.12.20

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