Выборы в Госдуму-2021: «Справедливую Россию» готовят к объединению

Администрации президента (АП) РФ активно готовит почву для предстоящих выборов в Госдуму, которые намечены на 2021 год. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, на Старой площади активно лоббируют объединение «Справедливой России» с малыми партиями – «За правду» и «Патриотами России».

По данным издания, «эсеры» уже ведут переговоры об объединении, на прошлой неделе состоялось заседание трехсторонней комиссии. Проект объединения, скорее всего, произойдет в начале 2021 года. В то же время отмечается, что идея слияния идет от АП и сами переговоры проходят непросто, поэтому «объединение может и сорваться».

В частности, малые партии ждут гарантий, что они не «растворятся» в «Справедливой России, и это положение должно быть отражено в уставе новой партии. Как отметил секретарь ЦК «За правду» Николай Новичков, лидер партии Захар Прилепин, политолог Сергей Михеев и лидер движения «Патриоты великого Отечества» Николай Стариков «могут идти только в федеральной части списка». Между тем в «СР» не считают, что малые партии дадут серьезную прибавку в голосах и не намерены менять идеологические очертания партии.

Секретарь президиума центрального совета «СР» Олег Шеин заявил, что в партии не обсуждается тема переговоров об объединении, хотя признал, что какие-то «диалоги» и могут вестись. «Какая-то интеграция возможна, но наш идеологический подход остается прежним: социалистическая повестка с уклоном в проблемы образования, медицины и достойных заработных плат», – подчеркнул он.

По данным источника «Ъ», АП предложила также другим партиям примкнуть к «эсерам». Однако известно, что в объединительный процесс не включена Партия пенсионеров за социальную справедливость, которая, как говорят собеседники издания, успешно справляется со «спойлерством» КПРФ и за счет одного лишь названия показывает хорошие результаты на выборах.

Напомним, информация об объединении «СР» с малыми партиями стала активно обсуждаться в российском медиа-пространстве осенью. В конце ноября в СМИ появились сообщения о желании АП еще до конца декабря объединить «эсеров» «как минимум» с партиями «За правду» и «Родина», а «как максимум» – с «Патриотами России» и Партией пенсионеров.

Эксперты неоднозначно оценивают судьбу «Справедливой России» на предстоящих выборах в Госдуму. Согласно некоторым оценкам, партии будет непросто преодолеть 5-процетный барьер из-за идеологических и структурных проблем.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 21.12.20

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