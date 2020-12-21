«Одному Путину как психотерапевту всея страны с этим не справиться»: эксперт назвала риски 2021 года

Для России главными рисками в 2021 году станут повышенная контагиозность коронавируса, санкции от западных «партнеров» и «лобовая» внутренняя политика, которая может спровоцировать социальный взрыв. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказала политтехнолог, психолог, эксперт по PR и GR-коммуникациям Алена Август.

«Понятный риск – что нас тоже ждет очередная модификация коронавируса, который начнет распространяться быстрее, как это случилось в Великобритании», – сказала она.

Эксперт пояснила, что сейчас мощности здравоохранения рассчитаны на ту нагрузку, которая уже сформировалась и была спрогнозирована. «Это, наверное, главное. Это уже не так страшно, как было в первую волну пандемии, но, тем не менее, неприятно», – отметила Август.

По ее оценке, еще одним риском следующего года станет санкционная политика Запада, который под «шумок» пандемии может ввести новые антироссийские ограничения. «Политические риски тоже есть и со стороны нового президента США Джо Байдена, и со стороны Евросоюза – наших «партнеров». Сейчас им проще оправдать их целесообразность. Они могут объяснить свое решение не только политической ситуацией, но и тем, что в ситуации пандемии каждый спасается сам», – сказала эксперт.

Как считает Август, внутриполитическая обстановка в России в 2021 году также несет в себе риски. «Система устойчива в рамках тех внешних влияний, которые есть сейчас. Но за внешними угрозами не всегда задумываются о внутренних. В принципе, у нас в любом регионе ситуация такая, что при неграмотной коммуникации властей с населением, при отсутствии коммуникаций, когда какие-то меры не будут разъяснены понятным простым языком и вовремя, вплоть до ледяного дождя или ограничений в силу пандемии или любых других решений, может родиться протест», – пояснила она.

Эксперт подчеркнула, что «бомбануть» может везде, поскольку россияне находятся не в лучшем психологическом состоянии. «Общество сейчас в состоянии депрессии. В таком состоянии люди склонны все оценивать в негативном ключе. Поэтому все, что происходит, нужно объяснять заблаговременно, очень понятно, просто. Нужно давать эмоциям граждан выход – устраивать дискуссии, обсуждения. К сожалению, у нас далеко не в каждом регионе умеют это делать даже в мирное время. А сейчас, когда все напряжены и ждут только плохого, «бомбануть» может где угодно, по поводу чего угодно», – уверена она.

При этом Август обратила внимание, что региональные власти зачастую действуют очень топорно. «Сейчас все очень тонко, на ниточках держится. А у нас в регионах, к сожалению, администрации привыкли работать лобовыми методами. Это и в мирной жизни не лучшая тактика, а при такой депрессии, затянувшемся кризисе и отсутствии позитивных перспектив, одному Путину как психотерапевту всея страны, с этим не справиться. Людям надо разъяснять, их нужно успокаивать, им нужно показывать хоть какой-то горизонт планирования будущего, как им жить дальше», – отметила эксперт.

По ее словам, сейчас многие с тревогой смотрят в 2021 год, но все проблемы решаемы. «Сейчас любимая шутка в интернете «Вы еще 2021 не видели, может это – светлая полоса». Я говорю все это на основании вполне известных данных: тенденции к самоубийствам растут, тенденции к распаду семей растут, и у подростков протест чуть ярче. Где тонко, там и рвется… Риски есть, нужно действовать аккуратно, планомерно. Предупрежден – значит вооружен. При грамотном подходе все решаемо» – заключила Август.

Москва, Александра Быстрицкая

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