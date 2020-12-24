Информационная война перед выборами в ЦАР набирает обороты

В медийном пространстве ситуация вокруг выборов в Центральноафриканской Республике накаляется с каждым днем. Наблюдается много дезинформации относительно реальной обстановки в стране.

Так, сегодня одной из популярных тем стали сообщения, что одна из исламистских военных группировок, «Союз за мир в ЦАР» под предводительством Али Дарасса вступила в «Коалицию патриотов за перемены» (CPC), якобы объединившую радикальных мусульман и христиан в оппозицию к действующим властям страны.

Самое интересное, что в социальных сетях и телеграм-каналах в подтверждение этих фактов распространяется видео, которое показывает «захваченное оружие и боеприпасы боевиками повстанческой группировки «Союз за мир в Центральноафриканской Республике». При этом можно наблюдать, что африканцы одеты в зимнюю одежду, и речь идет явно не о настоящем времени, когда в ЦАР стоит жаркая погода, а принадлежность людей на видео к какой-либо группировке идентифицировать невозможно.

Напомним, противоборствующие стороны удалось усадить за стол мирных переговоров лишь в феврале 2019 года. Тогда при посредничестве России в столице Судана удалось подписать Хартумское мирное соглашение между властями и представителями 14 военных группировок, действующих на территории ЦАР.

Сейчас, по сообщению источников, Али Дарасса и его сторонники придерживаются мирного соглашения с правительством президента Фостен-Арканжа Туадера, и вся дезинформация, поступающая из ангажированных СМИ на этот счет, является недостоверной.

Банги, Светлана Антонова

Банги. Другие новости 24.12.20

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