«На нашей парламентской кампании фокусируется внимание внешних сил»: политолог назвал главные риски 2021 года

В России главным событием 2021 года станет парламентская кампания, которая может оказаться для страны главным политическим риском. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал известный политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Главное политическое событие 2021 года, как известно, парламентские выборы, которые должны состояться в сентябре. Активная фаза избирательной кампании начнется летом, но, я думаю, формально она стартует уже сразу после новогодних праздников – и партии, и кандидаты в одномандатных округах будут готовиться», – сказал он.

При этом эксперт подчеркнул, что федеральная выборная кампания «всегда несет в себе риск и для кандидатов, и для власти». «Тем более, в этот раз на нашей парламентской кампании фокусируется внимание внешних сил. Не зря в последние дни работы осеней сессии парламент седьмого созыва принял в третьем чтении закон, расширяющий толкование понятие «иностранный агент» и вмешательство во внутренние дела», – пояснил политолог.

«Вся агентура внутри нашей страны, будет задействована. Наши оппоненты попытаются использовать все возможные инструментарии, которые имеют внутри нашей страны. Да, это серьёзный риск. Но, несмотря на это, обращу внимание, никто не перенес выборы, они должны состояться в штатном режиме в сентябре, хотя много было разговоров о переносах», – добавил Мартынов.

По его мнению, коронавирус также остается серьезным вызовом следующего года. «Пандемия коронавируса живет и развивается по своим вирусным законам. Вирусам наплевать на все человеческие законы. Это – тоже фактор риска. Надеюсь, его удастся минимизировать с помощью использования нескольких вакцин отечественного производства», – сказал он.

Эксперт также отметил, что другие потенциально опасные факторы могут быть «производными» от этих двух рисков. «Это и экономические риски, связанные с падением экономики из-за пандемии, и политические риски, связанные и вытекающие из возможных негативных сценариев парламентской кампании», – заключил Мартынов.

Москва, Александра Быстрицкая

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