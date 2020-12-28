Военный эксперт оценил вклад России в организацию прошедших в ЦАР выборов

Россия помогла обеспечить успешное проведение выборов в Центральноафриканской Республике, властям которой теперь предстоит решить ряд проблем в своей стране, чтобы предотвратить возобновление гражданской войны. Об этом заявил автор блога «Colonelcassad» Борис Рожин в комментарии журналистам ФАН.

Блогер отметил, что Москва с 2018 года начала активно помогать Центральноафриканской Республике в укреплении ее военных и политических мощностей. Так, в ЦАР были направлены российские консультанты и инструкторы, которые обучили военнослужащих страны и помогли сформировать армию – FACA. Теперь армия республики, курируемая инструкторами из РФ, в состоянии дать отпор вооруженным группировкам. Благодаря их серьезной подготовке минувшие выборы прошли относительно спокойно: бандформированиям не удалось развязать гражданскую войну. Также Рожин отметил, что на данный момент вопрос безопасности внутри страны контролирует советник президента ЦАР по нацбезопасности Валерий Захаров.

Известно, что специалисты из России также были ответственны за охрану президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера. Кроме того, наши соотечественники помогли организовать избирательные участки в стране и обеспечить их безопасность.

«Мы понимаем, что ООН пытается не допустить скатывания ЦАР в полноценную гражданскую войну. Они обеспечивают охрану стратегических объектов, в том числе и во время выборов. Они занимаются поставками в страну гуманитарной помощи. Но мы должны понимать, что за годы своей работы в республике, Миссия ООН не смогла в корне изменить ситуацию. Их присутствие не имело принципиального влияния на кризисные явления внутри страны», – заявил Борис Рожин.

Эксперт подчеркнул, что российские специалисты, в отличие от представителей ООН, никогда не боялись взаимодействовать с этническими и религиозными объединениями Центральноафриканской Республики, а также разными политическими группами, включая оппозиционные. Именно поэтому присутствие РФ на территории ЦАР оказало столь существенное влияние на ее внутриполитические дела.

Рожин также добавил, что поддержка России обеспечила успешное проведение выборов в республике. Чтобы отдать голос за своего кандидата, люди со всей страны выстаивались в очереди. Такое ответственное отношение электората говорит о значимости прошедших выборов.

По словам эксперта, теперь президенту ЦАР предстоит немало потрудиться – в первую очередь, чтобы наладить диалог с теми, кто пытался сорвать проведение выборов в стране.

«Я считаю, что в этой ситуации крайне важно будет избегать прямого военного противостояния. Только так можно будет обеспечить безопасность и соблюдение закона на всей территории республики», – подчеркнул Рожин, признавая при этом, что Москве не удастся решить все проблемы центральноафриканской страны. Но Россия при условии наличия желания и политической воли у нынешних властей ЦАР в силах помочь им встать на курс стабильного поступательного развития.

Москва, Светлана Антонова

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