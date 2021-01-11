Пригожин заявил о начале эры инквизиции в США

Предприниматель из Петербурга Евгений Пригожин в своем аккаунте в Twitter прокомментировал блокировку социальных сетей президента США. Произошедшее он назвал возвращением в 16 век и нарушением Первой поправки американской конституции.

В своем Twitter Пригожин написал, что с блокировкой аккаунта лидера Соединенных Штатов страна вступила в эру инквизиции, вернувшись в 16 век. Он отметил, что администрация соцсети таким образом нарушила конституцию США и Первую поправку.

«Они посадили на кол американский народ и вырвали ему язык. В кострах инквизиторов горит американская Конституция и потрескивают страницы Первой поправки. Отцы-основатели в ужасе», – подчеркнул Пригожин.

Тем не менее, считает бизнесмен, время для настоящих патриотов-американцев еще придет.

Напомним, что ранее были навсегда заблокированы аккаунты президента США Дональда Трампа в Twitter и Facebook. Администрация посчитала, что высказывания политика могут привести к очередным беспорядкам и повторению сценария 6 января, когда протестующие ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне.

Москва, Екатерина Попова

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