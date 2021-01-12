Тайное общество vs сатанисты: Twitter уже заблокировал более 70 тысяч аккаунтов из-за Трампа

Twitter продолжает зачистку аккаунтов своих пользователей. Как сообщила пресс-служба социальной сети, более 70 тысяч страниц было заблокировано за распространение теории заговора QAnon.

«С пятницы в результате наших усилий более 70 тысяч аккаунтов были заблокированы, во многих случаях один человек управлял несколькими аккаунтами. Эти аккаунты участвовали в масштабном распространении опасной информации, связанной с QAnon, и в первую очередь были посвящены пропаганде этой теории заговора по всему сервису», – говорится в сообщении.

В соцсети объяснили это решение событиями в Капитолии, куда 6 января ворвались сторонники уходящего президента США Дональда Трампа. В результате беспорядков там погибли пять человек.

«Мы ясно давали понять, что примем решительные принудительные меры в отношении тех, чье поведение потенциально может привести к вреду офлайн», – подчеркнули в Twitter.

Напомним, ранее Twitter объявил о бессрочной заморозке личного аккаунта Трампа. «После тщательной проверки последних твитов, отправленных с аккаунта Дональда Трампа, и того, как они воспринимаются в Twitter и за его пределами, мы навсегда заблокировали аккаунт из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию», – заявила администрация компании.

Трамп обвинил Twitter в поддержке «левых радикалов» и полном отказе от принципа свободы слова.

Согласно теории QAnon, миром управляет общество сатанистов, которое плетет интриги против Трампа и занимается сексуальной эксплуатацией детей. Сторонники этой теории считают, что в это общество входят многие высокопоставленные демократы, включая Хиллари Клинтон, Барака Обаму и Джорджа Сороса, а также голливудские звезды и религиозные деятели, в том числе папа римский Франциск и Далай-лама.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 12.01.21

В Японии отвергли обсуждение отмены летних Олимпийских игр. / ДТП с военными автобусами: СКР возбудил дело. / Россия продлила запрет на полеты в Великобританию. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»