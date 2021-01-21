«Сделать вид, что не бездействовали»: эксперт объяснил активность властей перед акциями 23 января

Попытки власти убедить россиян не принимать участие в объявленных оппозицией акциях в поддердку оппозиционера Алексея Навального приведут к противоположному эффекту и заставят «проявить неравнодушие даже самых равнодушных», считает политолог, президент Фонда Петербургская политика Михаил Виноградов.

«Я стартово сдержанно оценивал возможное число участников акций в выходные дни. Не изменил пока своей оценки и сейчас. В то же время вижу, что госаппарат потихоньку начинает мобилизацию участников, – отмечает Виноградов в комментарии на своей странице в «Фейсбуке». – Распространение подчеркнутой риторики против молодежи и интернета (от антиютуба до сегодняшнего сенатора Пушкова, предложившего давать 5 лет за трэш-стримы – которыми можно признать все что угодно), разные письма в школы с предупреждением учеников их родителей. И много чего еще накреативят за полтора дня. Все это призвано проявить неравнодушие даже самых равнодушных».

По оценке политолога, есть несколько вариантов объяснений для такой активности властей. В частности, приверженцы конспирологических теорий могут считать, что запретительные меры нужны власти для того, чтобы «искусственно подтолкнуть выплеск протеста, который как обычно ничем не закончится и как обычно не приведет к появлению у недовольных внятной стратегии».

«Имитационное [объяснение] – сделать вид, что не бездействовали. Внутрикорпоративное – предъявлять первым лицам предстоящие выходные как нечто адски опасное и форс-мажорное», – предложил Виноградов еще два варианта.

Как сообщал «Новый День», в Сети появились призывы выходить 23 января во всех городах на акции в поддержку Алексея Навального, арестованного после возвращения в Россию. На данный момент нет информации о том, что в каком-либо регионе эти акции согласованы. Известно, что в Москве мэрия запретила митинг 23 января на проспекте Академика Сахарова, сославшись на меры по противодействия распространению коронавируса.

Сегодня генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к сайтам с призывами к участию в несанкционированных акциях 23 января, а ранее Роскомнадзор обратился к соцсетям TikTok и «ВКонтакте» с требованием прекратить распространение информации, направленной на вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий и удалить призывы к участию в несанкционированных протестах. Ведомство также потребовало от соцсетей и других ресурсов не допускать распространения подобной информации.

Сегодня глава сети региональных штабов Фонда борьбы с коррупцией (признан иностранным агентом в России) Леонид Волков на своем YouTube-канале пообещал, что ФБК оплатит административные штрафы всем задержанным 23 января.

Москва, Татьяна Дорофеева

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