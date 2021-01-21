Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко госпитализирован в коронавирусную больницу №52 в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя медучреждения.

Комментируя ситуацию в социальных сетях, сам спортсмен сообщил, что чувствует себя хорошо. «Всем спасибо, кто искренне переживает за мое здоровье. Самочувствие у меня сейчас хорошее, иду на поправку. Благодарен врачам и медицинскому персоналу за заботу и ваш нелегкий труд», – отметил Емельяненко.

За свою спортивную карьеру Емельяненко одержал 39 побед и потерпел шесть поражений. В 2012 году он объявил об уходе из спорта, но через три года возобновил карьеру. В ноябре 2020 года спортсмен вновь допустил завершение своих выступлений на фоне затянувшихся коронавирусных ограничений.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 21.01.21

Роскомнадзор пообещал соцсетям крупные штрафы за призывы выйти на несанкционированные акции 23 января. / Сербия и Россия подписали протокол о совместном производстве вакцины против коронавируса. / «Сделать вид, что не бездействовали»: эксперт объяснил активность властей перед акциями 23 января. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»