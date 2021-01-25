Захарова: Россия разберется с действиями американских соцсетей в ситуации с акциями протеста 23 января

Россия заявила Вашингтону решительный протест в связи с позицией американской стороны о несанкционированных акциях 23 января. Об этом сегодня на Первом канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, соответствующий разговор с послом США Джоном Салливаном провел замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Американской стороне был заявлен решительный протест в связи с распространением американским посольством в России в социальных сетях и на их Интернет-ресурсах постов с поддержкой незаконной акции в ряде российских городов», – цитирует Захарову ТАСС. Официальный представитель МИД РФ отметила, что российская сторона считает соответствующие публикации посольства прямым вмешательством в свои внутренние дела, а послу США было указано на необходимость соблюдения дипломатических норм.

Захарова пообещала, что Россия разберется с действиями американских соцсетей в ситуации с несогласованными акциями.

Напомним, вечером 23 января МИД РФ пообещал «серьезный разговор» руководству посольства США после состоявшихся в России несанкционированных акций протеста. На официальном портале российского внешнеполитического ведомства было опубликовано сообщение «О вмешательстве посольства США во внутренние дела России», в котором говорилось о том, что американская сторона «демонстрирует пренебрежение дипломатическими нормами и правилами, активно размещая в социальных сетях сообщения в поддержку несогласованных протестных акций в российских городах». В МИД расценили это как поощрение «насильственных действий, лицемерно объявляемых мирным протестом».

«Властям США стоит заняться собственными проблемами, включая преодоление глубокого раскола в американском обществе, порожденного социальной несправедливостью, неравенством и преследованием инакомыслия», – посоветовали в российском внешнеполитическом ведомстве, предупредив, что попытки «подстрекать радикальные элементы <…> будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений».

Москва, Татьяна Дорофеева

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